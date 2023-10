Neuman hat die Surge von einem der schlechtesten Teams der vorletzten Saison und insgesamt zwei schwierigen ELF-Jahren mit nur zwei Siegen 2023 nicht nur in die Playoffs, sondern auch in das Championship Game geführt und damit in der gesamten Liga Eindruck hinterlassen.

Gute Nachrichten für alle Fans der Stuttgart Surge: Der Vertrag mit Erfolgscoach Jordan Neuman wurde langfristig verlängert. Damit will das Team in den kommenden Jahren auf dem Erfolg der zurückliegenden Saison aufbauen.

Stuttgart Surge setzt weiterhin auf die Zusammenarbeit mit den folgenden Coaches

Johannes Brenner (bislang Defensive Coordinator),

Cody Pastorino (bislang Assistant Defensive Coordinator)

Daniel McCray (bislang Linebacker Coach)

Joshua Tapscott (bislang Running Back Coach)

Jochen Holzinger (bislang Tight End Coach)

Joseph "Jojo" Joyner (bislang Wide Receiver Coach)

Primo Lursini (bislang Defensive Back Coach)

Friedemann Hees (bislang Analytics Coach)

Justin Bernthaler (bislang Defensive Line Coach)

"Ich freue mich sehr, zu dieser Gruppe zurückzukehren, denn diese Trainer haben bei allem, was hier in Stuttgart im letzten Jahr passiert ist, eine wichtige Rolle gespielt. Letztes Jahr ging es darum, eine Kultur aufzubauen, jetzt geht es darum, die Kontinuität dieser Kultur zu erhalten. Mit der Rückkehr unseres Teams haben wir einen großen Schritt in diese Richtung getan", so Neuman. Vielleicht gelingt in der kommenden Saison dann der ganz große Wurf.