Die Munich Ravens aus der ELF haben einen neuen Head Coach: Kendral Ellison kommt von den Hamburg Sea Devils.

Von Chris Lugert

Die Munich Ravens aus der European League of Football haben ihren neuen Head Coach gefunden. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, übernimmt Kendral Ellison den Posten als Head Coach. Zudem wird er gleichzeitig auch Defensive Coordinator der Ravens.

In letztgenannter Rolle arbeitete Ellison in den vergangenen drei Jahren bei den Hamburg Sea Devils, wo er 2021 zudem zum "Assistant Coach of the Year" gewählt worden war. In der bayerischen Landeshauptstadt unterschrieb der US-Amerikaner einen Zweijahresvertrag.