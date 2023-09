Meldet euch im NFL Fantasy Manager an und holt euch den Tagessieg in Week 4.

In Week 4 bietet der NFL Fantasy Manager einen ganz besonderen Hauptpreis. Es gibt zwei VIP-Tickets für das ELF-Finale 2024 in Gelsenkirchen zu gewinnen.

So funktioniert der NFL Fantasy Manager

Stell' wie ein General Manager dein Team zusammen und sammle die meisten Punkte am Spieltag. Hol' dir Topstars wie Patrick Mahomes, Devante Adams und Saquon Barkley in dein Team und wähle Offense, Defense und Special Team aus.

Gründe eine eigene Liga mit deinen Freunden und stelle jede Woche dein Football-Wissen unter Beweis.

Übrigens: Beim ELF-Finale 2023 stehen sich am Sonntag in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg Rhein Fire und Stuttgart Surge gegenüber (ab 14:55 Uhr live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App).

