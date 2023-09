Kwofie liefert Touchdown per Hechtsprung

Für das Highlight der ersten Hälfte sorgte aber Harlan Kwofie mit einem Catch per Hechtsprung durch die Endzone. Die Punkte gab es jedoch erst nach dem Video Review, weil die Referees zunächst auf Incomplete Pass entschieden hatten, weil Kwofie am Ende out of bounce gelandet war.

In Führung lagen zur Pause dennoch die Frankfurter, die neben einem Touchdown von Janez von Renesse drei Field Goals durch Ryan Rimmler ablieferten.

Rhein Fire konterte im dritten Viertel mit Scores durch Fullback Patrick Poetsch durch die Luft und durch Running Back Glen Toonga über den Boden.