Anzeige
Fast Alle Spiele live auf Joyn

American Football EM der Männer: Infos zum Halbfinale, Finale und Spiel um Platz 3 - Übertragungen im Free-TV und im Stream auf Joyn

  • Veröffentlicht: 24.10.2025
  • 15:30 Uhr
  • ran.de

Vom 25. bis zum 28. Oktober findet das Finalturnier der American-Football-Europameisterschaft in Krefeld statt. So verfolgt ihr das Turnier im Free-TV und im Livestream auf Joyn.

Die American-Football-Europameisterschaft 2025 stellt die 17. Austragung des Turniers dar. In der im Oktober 2024 durchgeführten Qualifikation wurden vier Teams für das Finalturnier ermittelt. Dieses wird vom 25. bis 28. Oktober 2025 in Krefeld ausgetragen.

Gespielt wird im Grotenburg-Stadion in Krefeld.

Anzeige
Anzeige
imago images 1065249645

American-Football-EM der Männer: Österreich vs. Deutschland am 25.10. ab 18:30 im Joyn-Stream!

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung live auf Joyn.

Anzeige

Die American-Football-Europameisterschaft ist ein Wettbewerb für Nationalmannschaften der europäischen American-Football-Verbände. Der aktuelle Titelträger ist Österreich.

Das erste Turnier wurde 1983 ausgetragen, wobei Gastgeber Italien den Sieg errang. Rekordhalter ist Finnland mit bislang fünf gewonnenen Europameistertiteln.

Anzeige

American-Football-EM der Männer: Wo und wann findet das Turnier statt?

Das Final-Four-Turnier der American-Football-EM findet vom 25. Oktober bis zum 28. Oktober statt. Austragungsland ist Deutschland.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

American-Football-EM live - Diese Spiele finden statt:

  • Halbfinale 1: Finnland - Italien (Kick-Off: 25.10.2025, 15:00 Uhr)
  • Halbfinale 2: Österreich - Deutschland (Kick-Off: 25.10.2025, 19:00 Uhr)
  • Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (Kick-Off: 28.10.2025, 12:30 Uhr)
  • Finale: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2 (Kick-Off: 28.10.2025, 18:30 Uhr)

In welchem Stadion findet das Final Four-Turnier der American-Football-EM statt?

Austragungsort ist das Grotenburg-Stadion in Krefeld. Das Stadion ist die Heimspielstätte der Fußballmannschaft des KFC Uerdingen sowie der Football-Mannschaft der Krefeld Ravens.

Anzeige

American-Football-EM 2025: Wird das Turnier im Free-TV übertragen?

Drei der vier Spiele werden im Free-TV auf DF1 live übertragen. Zu sehen sind das Halbfinale zwischen Deutschland und Österreich, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale. Nicht übertragen wird das erste Halbfinale zwischen Finnland und Italien.

Anzeige

Wird die American-Football-EM 2025 im Livestream übertragen?

Ja, drei der vier Spiele – das Halbfinale mit deutscher Beteiligung, das Spiel um Platz 3 und das Finale – können LIVE und KOSTENLOS auf Joyn verfolgt werden.

Mehr News und Videos
Pittsburgh Steelers
News

Welschof: Das fehlt den Steelers zum Contender

  • 24.10.2025
  • 16:29 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 24.10.2025
  • 16:22 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 24.10.2025
  • 16:20 Uhr
Detroit Lions v Green Bay Packers
News

NFL: Darum fangen die Spiele am Sonntag früher an

  • 24.10.2025
  • 16:16 Uhr
2235385919
News

Tyreek Hill vor Karriereende? "Bin an einem Punkt..."

  • 24.10.2025
  • 15:15 Uhr
imago images 1038669666
News

Ex-NFL-Quarterback will Vizegouverneur werden

  • 24.10.2025
  • 15:14 Uhr
imago images 1067753431
News

Aaron Rodgers will zu den Packers zurückkehren

  • 24.10.2025
  • 14:17 Uhr
imago images 0396691353
News

Rodgers-Schule: Als es für Love Strafpunkte hagelte

  • 24.10.2025
  • 14:12 Uhr
October 22, 2025: Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson returns to practice after missing several weeks with an injury. - ZUMAm67_ 20251022_zaf_m67_005 Copyright: xKevinxRichardsonx
News

Kommentar: Jackson und Ravens müssen JETZT gewinnen

  • 24.10.2025
  • 14:01 Uhr
imago images 1055793018
News

Wegen Kabel-Field-Goal: NFL korrigiert Kommentatoren-Legende im Spiel

  • 24.10.2025
  • 12:45 Uhr