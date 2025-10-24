Fast Alle Spiele live auf Joyn
American Football EM der Männer: Infos zum Halbfinale, Finale und Spiel um Platz 3 - Übertragungen im Free-TV und im Stream auf Joyn
- Veröffentlicht: 24.10.2025
- 15:30 Uhr
- ran.de
Vom 25. bis zum 28. Oktober findet das Finalturnier der American-Football-Europameisterschaft in Krefeld statt. So verfolgt ihr das Turnier im Free-TV und im Livestream auf Joyn.
Die American-Football-Europameisterschaft 2025 stellt die 17. Austragung des Turniers dar. In der im Oktober 2024 durchgeführten Qualifikation wurden vier Teams für das Finalturnier ermittelt. Dieses wird vom 25. bis 28. Oktober 2025 in Krefeld ausgetragen.
Gespielt wird im Grotenburg-Stadion in Krefeld.
Die American-Football-Europameisterschaft ist ein Wettbewerb für Nationalmannschaften der europäischen American-Football-Verbände. Der aktuelle Titelträger ist Österreich.
Das erste Turnier wurde 1983 ausgetragen, wobei Gastgeber Italien den Sieg errang. Rekordhalter ist Finnland mit bislang fünf gewonnenen Europameistertiteln.
American-Football-EM der Männer: Wo und wann findet das Turnier statt?
Das Final-Four-Turnier der American-Football-EM findet vom 25. Oktober bis zum 28. Oktober statt. Austragungsland ist Deutschland.
American-Football-EM live - Diese Spiele finden statt:
- Halbfinale 1: Finnland - Italien (Kick-Off: 25.10.2025, 15:00 Uhr)
- Halbfinale 2: Österreich - Deutschland (Kick-Off: 25.10.2025, 19:00 Uhr)
- Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (Kick-Off: 28.10.2025, 12:30 Uhr)
- Finale: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2 (Kick-Off: 28.10.2025, 18:30 Uhr)
In welchem Stadion findet das Final Four-Turnier der American-Football-EM statt?
Austragungsort ist das Grotenburg-Stadion in Krefeld. Das Stadion ist die Heimspielstätte der Fußballmannschaft des KFC Uerdingen sowie der Football-Mannschaft der Krefeld Ravens.
American-Football-EM 2025: Wird das Turnier im Free-TV übertragen?
Drei der vier Spiele werden im Free-TV auf DF1 live übertragen. Zu sehen sind das Halbfinale zwischen Deutschland und Österreich, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale. Nicht übertragen wird das erste Halbfinale zwischen Finnland und Italien.
Wird die American-Football-EM 2025 im Livestream übertragen?
Ja, drei der vier Spiele – das Halbfinale mit deutscher Beteiligung, das Spiel um Platz 3 und das Finale – können LIVE und KOSTENLOS auf Joyn verfolgt werden.