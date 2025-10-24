Die NFL hat auf den Vorfall um Giants-Quarterback Jaxson Dart reagiert und die Franchise mit einer hohen Geldstrafe belegt. Auch einzelne Personen werden gesondert zu Kasse gebeten.

Nachdem bereits berichtet wurde, dass die NFL Untersuchungen gegen die Giants und einige ihrer Angestellten eingeleitet hat, gab es nun das Ergebnis in Form einiger hoher Geldstrafen.

Dabei ging es um die Kopfverletzung, die sich Rookie-Quarterback Jaxson Dart im Spiel gegen die Philadelphia Eagles zugezogen hatte und die Reaktion von Head Coach Brian Daboll sowie Rookie-Running-Back Cam Skattebo.

Beide betraten das blaue Zelt, in dem Dart von einem von der NFL bestimmten Arzt behandelt wurde, unerlaubt.

Wie Liga-Insider Adam Schefter schreibt muss die Franchise 200.000 US-Dollar, der Head Coach 100.000 US-Dollar sowie Skattebo 15.000 US-Dollar für nicht einhalten des Concussion Protocols bezahlen.