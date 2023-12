Cowboys-Legende Jason Witten coacht High School zum Titel

In seiner Spielerkarriere konnte der 41-Jährige nie einen High-School-, College- oder NFL-Titel holen. Nun gelang ihm also der Erfolg als Head Coach, der erste State-Titel der Liberty Christian School seit 16 Jahren.

Das Team, in dem auch Wittens Söhne CJ und Cooper spielen, blieb über die gesamte Saison ungeschlagen und beendete die Spielzeit mit einem unglaublichen Punkteverhältnis von 716:96.

Am Freitagabend hat die Liberty Christian School aus Argyle, Texas, das Division II High School State Championship Game gegen die Regents School of Austin mit 52:10 für sich entschieden.

Der ehemalige NFL-Tight-End Jason Witten ist seit zwei Jahren Head Coach der Liberty Christian High School in Texas. Nun hat er sein Team zum Titel geführt.

Witten spielte 17 Jahre in der NFL, 16 davon als Dallas Cowboy, und beendete 2021 seine Prof-Karriere. Er ist der Tight End mit den zweitmeisten Receiving Yards in der Historie der Liga und der Spieler mit den meisten Receiving Yards in der Cowboys-Geschichte.