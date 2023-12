"Josh war wild entschlossen, Jimmy zu verpflichten, und trotz aller gesundheitlichen Probleme, die er hatte, und Daves unaufhörlicher Warnungen, dass es ein Fehler war, bekam Josh seinen Willen", so "Sports Illustrated" weiter.

Josh McDaniels, vor wenigen Wochen als Head Coach der Raiders entlassen , bestand demnach allerdings darauf, den langjährigen 49ers-QB Jimmy Garoppolo in der Offseason nach Las Vegas zu locken. Beide arbeiteten schon bei den New England Patriots zusammen.

Und weiter: ""Er war der Meinung, dass der Preis billig war, und er war bereit, fast alles zu tun, was Maxx Crosby nicht einschloss. Er und Josh waren sich einig, dass der Preis für die Nr. 1 zu hoch war, aber Z wollte zur Nr. 2 aufsteigen und Stroud holen. Er hätte den Deal machen können."

"Dave war der Meinung, dass Stroud ein Generationstalent ist. 'Z' (Dave Ziegler, Anm. d. Red.) hatte sich informiert. Er kannte die Kosten, um zur Nr. 1 und zur Nr. 2 aufzusteigen", heißt es in dem Bericht.

Wie "Sports Illustrated" schreibt, hat Ex-Raiders-GM Dave Ziegler im vergangenen Draft auf Quarterback C.J. Stroud geschielt und wollte an die erste oder zweite Stelle traden, um den Spielmacher zu bekommen.

Las Vegas Raiders: Ziegler wollte wohl Stroud, McDaniels aber Garoppolo

Zudem soll der 47-Jährige auch nicht Stroud als interessantes Prospect ausgemacht, sondern Bryce Young höher eingeschätzt haben. Der ehemalige Alabama-Spielmacher ging schließlich an erster Stelle zu den Carolina Panthers, Stroud an zwei nach Houston.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart setzten die Raiders, die unter Interims-Head-Coach Antonio Pierce noch Chancen auf die Playoffs haben, "Jimmy G" auf die Bank.

Stattdessen startet nun ebenfalls ein Rookie in Las Vegas: Viertrundenpick Aidan O'Connell. In den fünf Partien, in denen der 25-Jährige beginnen durfte, gelangen zwei Siege bei drei Niederlagen.