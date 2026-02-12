Freude bei den Vienna Vikings. Ex-Spieler Bernhard Seikovits kehrt nach vier Jahren in der NFL zurück.

Personelle Neuigkeit bei den Vienna Vikings. Das Team aus der American Football League Europe hat die Rückkehr eines Ex-Spielers bekannt gegeben. Bernhard Seikovits, der die vergangenen vier Jahre bei den Arizona Cardinals in der NFL verbrachte, kehrt in die österreichische Hauptstadt zurück.

Seikovits hatte seine Karriere im Alter von zehn Jahren im Nachwuchsprogramm des Vienna Vikings Vereins begonnen. Während er in der Jugend als Quarterback spielte, wechselte er bei den Herren auf die Wide-Receiver-Position.

Im Rahmen des International Player Pathway Program, bei dem man ihm die Wandlung zum Tight End nahe legte, landete er schließlich in der besten Football-Liga der Welt. So nahm Seikovits in den zurückliegenden vier Jahren den International Spot bei den Cardinals ein.