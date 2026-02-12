American Football
Nach vier Jahren in der NFL: Vienna Vikings holen einen Ex-Spieler zurück
- Aktualisiert: 14.02.2026
- 11:04 Uhr
- ran.de
Freude bei den Vienna Vikings. Ex-Spieler Bernhard Seikovits kehrt nach vier Jahren in der NFL zurück.
Personelle Neuigkeit bei den Vienna Vikings. Das Team aus der American Football League Europe hat die Rückkehr eines Ex-Spielers bekannt gegeben. Bernhard Seikovits, der die vergangenen vier Jahre bei den Arizona Cardinals in der NFL verbrachte, kehrt in die österreichische Hauptstadt zurück.
Seikovits hatte seine Karriere im Alter von zehn Jahren im Nachwuchsprogramm des Vienna Vikings Vereins begonnen. Während er in der Jugend als Quarterback spielte, wechselte er bei den Herren auf die Wide-Receiver-Position.
Im Rahmen des International Player Pathway Program, bei dem man ihm die Wandlung zum Tight End nahe legte, landete er schließlich in der besten Football-Liga der Welt. So nahm Seikovits in den zurückliegenden vier Jahren den International Spot bei den Cardinals ein.
Seikovits zurück bei den Vienna Vikings
Er lief bei zwölf Preseason-Spielen auf, für einen Einsatz in der Regular Season reichte es nicht. "Wien ist und war immer mein Zuhause. Als es für mich absehbar war, dass meine Zeit in den USA vorerst zu Ende geht, gab es die tolle Möglichkeit, mir meinen Traum wieder für die Vikings zu spielen, zu erfüllen", wird er in der Pressemitteilung des Teams zitiert.
"Natürlich habe ich mir die Angebote anderer europäischer Teams angehört und sortiert, aber von einer Spielerperspektive sind meiner Meinung nach die Vienna Vikings jenes Team in Europa, das dir als Athlet das professionellste Umfeld bietet. Ich freu mich riesig, wieder ein Viking zu sein."
Auch Head Coach Chris Calaycay zeigte sich angetan: "Was für eine Rückkehr! Was für eine Verpflichtung! Wir sind begeistert, Bernhard bei uns zu haben. Er ist ein herausragender Spieler mit einer beeindruckenden Karriere und einer inspirierenden Geschichte. Es ist aufregend für uns, ihn wieder in Wien zu haben. Ich bin sehr glücklich, dass Bernhard wieder ein Viking ist."