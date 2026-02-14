Patriots-Receiver Stefon Diggs plädiert bei den gegen ihn anhängigen Vorwürfen einer Köchin auf nicht schuldig.

Nach der Anklage wegen des Vorwurfs der Strangulation und Körperverletzung hat NFL-Profi Stefon Diggs vor einem Gericht in Massachusetts auf nicht schuldig plädiert. Der Wide Receiver der New England Patriots muss sich wegen eines mutmaßlichen Vorfalls im Dezember mit einer in seinem Haushalt beschäftigten Köchin verantworten.

Wenige Tage nach der Super-Bowl-Niederlage der Patriots gegen die Seattle Seahawks erschien Diggs zur kurzen Anhörung in Dedham, wo er gegen persönliche Bürgschaft auf freien Fuß gesetzt wurde.