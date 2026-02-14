- Anzeige -
american Football

NFL - New England Patriots: Stefon Diggs plädiert nach Anklage auf nicht schuldig

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 09:09 Uhr
  • SID
Stefon Diggs sieht sich mit Anschuldigungen konfrontiert
Stefon Diggs sieht sich mit Anschuldigungen konfrontiert© IMAGO/Icon Sportswire

Patriots-Receiver Stefon Diggs plädiert bei den gegen ihn anhängigen Vorwürfen einer Köchin auf nicht schuldig.

Nach der Anklage wegen des Vorwurfs der Strangulation und Körperverletzung hat NFL-Profi Stefon Diggs vor einem Gericht in Massachusetts auf nicht schuldig plädiert. Der Wide Receiver der New England Patriots muss sich wegen eines mutmaßlichen Vorfalls im Dezember mit einer in seinem Haushalt beschäftigten Köchin verantworten.

Wenige Tage nach der Super-Bowl-Niederlage der Patriots gegen die Seattle Seahawks erschien Diggs zur kurzen Anhörung in Dedham, wo er gegen persönliche Bürgschaft auf freien Fuß gesetzt wurde.

Diggs plädiert auf nicht schuldig

Sein Anwalt Mitchell Schuster äußerte sich anschließend überzeugt: "Wir sind zuversichtlich, dass er nach Prüfung der Fakten und Beweismittel in diesem Fall vollständig rehabilitiert wird."

Laut Polizeiangaben hatte die Frau am 16. Dezember Anzeige erstattet. Sie habe ausgesagt, Diggs habe sie im Gesicht geschlagen und versucht, sie "mit der Armbeuge um ihren Hals" zu würgen. Hintergrund sei ein Streit über die Bezahlung gewesen. Die nächste Anhörung ist für den 1. April angesetzt.

