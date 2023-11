Anzeige

Der Quarterback der New York Jets hat am Montag das Training wieder aufgenommen. Es gibt nun ein Zeitfenster von 21 Tagen, nach dem die New York Jets entscheiden werden, ob Aaron Rodgers in Rekordzeit auf das Spielfeld zurückkehrt.

Nur elf Wochen nach seinem Achillessehnenriss in Week 1 mit anschließender Operation ist Aaron Rodgers zurück auf dem Trainingsplatz. Der Star-Quarterback der New York Jets wurde am Montag zum Training zugelassen, für den 39-Jährigen öffnet sich nun ein 21 Tage dauerndes Trainingsfenster.

Danach können die Jets entscheiden, ob sie ihren Hoffnungsträger von der Injured Reserve List holen. Die Frist endet am 20. Dezember, vier Tage vor dem Spiel der Jets gegen die Washington Commanders. Die Partie an Heiligabend hat Rodgers für sein Comeback angepeilt.

Die Comeback-Story des Quarterbacks, der am Samstag seinen 40. Geburtstag feiert, ist bereits jetzt bemerkenswert. "Er hat schon jetzt so viel für unser Team geopfert. Das zeigt, was für ein Mensch er ist", lobte Head Coach Robert Saleh.

Ob er es aber tatsächlich noch diese Saison wieder auf das Spielfeld schafft, ist eine völlig andere Frage.