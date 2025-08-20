Anzeige
nfl

NFL: Rugby-Star Louis Rees-Zammit nach Football-Ausflug frustriert

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 09:12 Uhr
  • Tobias Wiltschek
Nach eineinhalb Jahren beendet Rugby-Star Louis Rees-Zammit sein Abenteuer in der NFL und zieht ein enttäuschtes Fazit.

Er zog in die USA, um zu beweisen, dass ein Rugby-Spieler auch in der NFL Erfolg haben kann.

Nach knapp eineinhalb Jahren muss der Plan von Louis Rees-Zammit aber als gescheitert angesehen werden. Der Waliser zog sich Anfang August aus der NFL zurück und erklärte nun, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat.

"Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mein Talent dort verschwende", sagte der 24-Jährige in einem Interview mit der "Times". Es sei sehr schwer, "in die NFL zu kommen, wenn man nicht das College-System durchlaufen hat", bekannte er: "Man bekommt einfach nicht die gleichen Chancen wie diese Jungs. Ich bekam nur minimale Einsatzzeiten, was mich einfach genervt hat."

NFL: "Jeden Tag wurden Spieler entlassen"

Dabei frustrierte ihn nicht nur seine eigene Situation, sondern auch die der anderen Spieler, die sich ihren Traum nicht erfüllen konnten. "Es war absolut brutal. Ich sah jeden Tag neue Spieler, jeden Tag wurden Spieler entlassen. Es war ziemlich hart", klagte er. Dabei sei ihm dieser Umgang in der Liga schon bewusst gewesen, als er in die USA ging, sagte er.

Rees-Zammit gehörte zu den besten Rugby-Spielern in Wales, als er sich Anfang des vergangenen Jahres überraschend entschied, sich in der NFL beweisen zu wollen.

Rees-Zammit schaffte weder bei den Chiefs noch bei den Jaguars den Durchbruch

Über das Player Pathway Program landete er im März zunächst bei den Kansas City Chiefs. Für mehr als drei Einsätze in der Preseason reicht es aber nicht.

Nachdem er von den Chiefs entlassen worden war, unterschrieb er bei den Jacksonville Jaguars. Doch bereits Ende Juni deutete er eine Rückkehr zum Rugby an.

Nun wolle er sich wieder komplett auf den Sport konzentrieren, den er "am besten" beherrsche, betonte Rees-Zammit vor einigen Tagen, als er seinen Rückzug aus der NFL bekanntgab.

Rugby-WM der Frauen 2025: Favoriten, Stadien und Übertragung im Livestream auf Joyn

