NFL: Rugby-Star Louis Rees-Zammit nach Football-Ausflug frustriert

Nach eineinhalb Jahren beendet Rugby-Star Louis Rees-Zammit sein Abenteuer in der NFL und zieht ein enttäuschtes Fazit.

Von Tobias Wiltschek

Er zog in die USA, um zu beweisen, dass ein Rugby-Spieler auch in der NFL Erfolg haben kann.

Nach knapp eineinhalb Jahren muss der Plan von Louis Rees-Zammit aber als gescheitert angesehen werden. Der Waliser zog sich Anfang August aus der NFL zurück und erklärte nun, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat.

"Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mein Talent dort verschwende", sagte der 24-Jährige in einem Interview mit der "Times". Es sei sehr schwer, "in die NFL zu kommen, wenn man nicht das College-System durchlaufen hat", bekannte er: "Man bekommt einfach nicht die gleichen Chancen wie diese Jungs. Ich bekam nur minimale Einsatzzeiten, was mich einfach genervt hat."