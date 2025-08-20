NFL - Indianapolis Colts machen Daniel Jones zum Starter: Anthony Richardson bleibt professionell

Während Anthony Richardson mit der Colts-Entscheidung zugunsten von Daniel Jones professionell umgeht, kündigt dessen Agent ernste Gespräche an von Oliver Jensen, Anthony Richardson geht mit der Entscheidung der Indianapolis Colts, Daniel Jones zum Starting-Quarterback zu ernennen, professionell um. "Man muss die Entscheidung respektieren", sagte Richardson. "Man muss das respektieren und einfach weiterarbeiten." Die Colts haben zweieinhalb Jahre mit Richardson zusammengearbeitet, in der Hoffnung, dass er sich zu einem Franchise-Quarterback entwickeln würde.

Doch der vierte Pick des NFL-Draft 2023 konnte Jones, den ehemaligen Giants-Erstrunden-Pick, der in der Free Agency bei den Colts einen Vertrag unterschrieben hatte, nicht besiegen. Das ist ein schlechtes Zeichen für Richardsons Entwicklung. Doch der 23-Jährige besteht darauf, viel an sich gearbeitet zu haben: "Das untergräbt nicht die Arbeit, die ich geleistet habe. Es heißt nicht, dass ich mich nicht verbessert hätte. Ich bin stolz auf die Verbesserungen, die ich gemacht habe." Head Coach Shane Steichen hätte eben seine Entscheidung getroffen. "Das ist die Entscheidung, mit der wir leben müssen, aber es gibt keine bösen Gefühle, nichts Persönliches. Ich muss einfach weiter wachsen. Ich kann mich einfach nicht davon abhalten lassen, dass ich kein Starter bin. Ich muss weiter daran arbeiten, der Spieler zu sein, der ich sein will."

