Aaron Rodgers kritisiert Medien für Umgang mit Zach Wilson

Anzeige Aaron Rodgers hat sich zu den negativen Berichten über seinen Quarterback-Kollegen Zach Wilson geäußert. Er kritisiert sowohl die Medien wie auch die Quellen. Aaron Rodgers, der noch immer nicht einsatzfähige Quarterback der New York Jets, rechnet mit den Medien ab. Am Montag tauchte ein etwas bizarrer Bericht von "TheAthletic.com" auf, der darauf hindeutete, dass die Jets zu Quarterback Zach Wilson als Starter zurückkehren wollen, Wilson aber gar nicht spielen möchte. Am Dienstag sprach Jets-Quarterback Aaron Rodgers die Situation in seinem wöchentlichen Auftritt mit Pat McAfee an.

"Wenn man irgendwelche Quellen verwendet und versucht, absichtlich oder unabsichtlich, den Charakter von jemandem zu zerstören, wie es dieser Bericht mit Zach tut, fällt mir das wirklich schwer", sagte Rodgers. "Du sagst im Grunde, dass dieser Junge die Mannschaft verlässt, nicht mehr spielen will und der Organisation den Mittelfinger zeigt." Rodgers hat einerseits ein Problem mit der Berichterstattung, aber auch mit demjenigen, der solche Informationen durchsickern ließ. "Was ist dein Antrieb, was ist deine Motivation, zu versuchen, so jemanden zu beerdigen?" fragte Rodgers.

Aaron Rodgers stärkt seinem Quarterback-Kollegen Zach Wilson den Rücken © USA TODAY Network