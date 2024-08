Anzeige Kurz vor dem Saisonstart nimmt ran die acht Divisions in der NFL unter die Lupe. In der AFC East sichern sich die Miami Dolphins die Favoritenrolle, während es bei den Buffalo Bills, New England Patriots und New York Jets viele Unwägbarkeiten gibt. Von Christian Stüwe

Buffalo Bills Letzte Saison: 11-6, Niederlage gegen die Kansas City Chiefs in den AFC Divisional Playoffs Wichtige Neuzugänge: Keon Coleman (Wide Receiver), Mack Hollins (Wide Receiver), Curtis Samuel (Wide Receiver), Marquez Valdes-Scantling (Wide Receiver), Cole Bishop (Safety) Wichtige Abgänge: Stefon Diggs (Wide Receiver), Gabriel Davis (Wide Receiver), Mitch Morse (Center), Jordan Poyer (Safety), Leonard Floyd (Linebacker), Tre'Davious White (Cornerback), Micah Hype (Safety) Head Coach: Sean McDermott (seit 2017)

Analyse: Offensive Die Offensive der Bills wurde nach der vergangenen Saison auf den Prüfstand gepackt und runderneuert. Nachdem die Punkteausbeute oft hinter den Erwartungen zurückblieb, musste auch Offensive Coordinator Ken Dorsey gehen. Star-Receiver Stefon Diggs hat ebenfalls die Koffer gepackt und ist nach Houston weitergezogen. Unter dem neuen OC Joe Brady wurde ein komplett neues Receiver-Corps zusammengestellt, in dem sich mit Zweitrunden-Pick Keon Coleman ein Rookie mit Star-Potenzial befindet. Allerdings muss Coleman erstmal beweisen, dass ihm die Umstellung auf die NFL problemlos gelingt. In der Offensive Line hat sich Center Mitch Morse verabschiedet, Connor McGovern steht als interne Lösung bereit. Sollte Morse Probleme bekommen, wäre der nächste Backup Fünfrunden-Pick Sedrick Van Pran. Quarterback Josh Allen muss also nicht nur eine Chemie mit seinen neuen Receivern aufbauen, er muss auch hinter einer umgebauten O-Line mit einigen Unwägbarkeiten spielen. Allen selbst ist und bleibt der Fixpunkt der Offense. Mit ihm steht und fällt alles in Buffalo. Mittlerweile ist er auch schon 28 Jahre alt, nur zu gerne würde er die Super-Bowl-Durststrecke der Bills endlich beenden.

Analyse: Defensive Mit Jordan Poyer und Micah Hyde haben gleich zwei routinierte Safetys Buffalo verlassen. Hoffnungsträger ist Zweitrunden-Pick Cole Bishop, der sich aber ebenfalls erst an die NFL gewöhnen muss. Mit Cornerback Tre'Davious White fällt ein weiterer Eckpfeiler der Defense weg. Vor allem im Backfield könnten die Bills deshalb Probleme bekommen. Was aber nichts daran ändert, dass die Bills-Defense insgesamt trotzdem zu den besseren in der NFL gehört. Das war in der Amtszeit von Sean McDermott bisher immer so und wird auch in kommenden Spielzeit so sein.

Einschätzung Es könnte durchaus eine schwierige Saison für die Bills werden. Josh Allen muss sich erst mit seinen neuen Anspielstationen arrangieren, die Konkurrenz in der AFC East ist mit den Miami Dolphins und möglicherweise auch den New York Jets groß. Weshalb es nicht garantiert ist, dass die Bills es in dieser Division in die Playoffs schaffen. Das wäre natürlich ein absoluter Albtraum ... ran-Tipp: 8-9, Platz 3 in der AFC East

Anzeige Miami Dolphins Letzte Saison: 11-6, Niederlage gegen die Kansas City Chiefs in der Wild Card Round Wichtige Neuzugänge: Chop Robinson (Edge), Odell Beckham Jr. (Wide Receiver), Patrick Paul (Offensive Tackle) Jonnu Smith (Tight End), Shaquil Barrett (Edge), Calais Campbell (Defensive Tackle), Kendall Fuller (Cornerback), Jordan Poyer (Safety), Jack Driscoll (Offensive Tackle) Wichtige Abgänge: Robert Hunt (Guard), Connor Williams (Center), Xavien Howard (Cornerback), Christian Wilkins (Defensive Tackle), Emmanuel Ogbah (Linebacker), Jerome Baker (Linebacker) Head Coach: Mike McDaniel (seit 2022)

Analyse: Offensive Quarterback Tua Tagovailoa kommt aus einer starken Saison und wurde mit einem Mega-Vertrag ausgestattet. Tyreek Hill ist und bleibt auch mit mittlerweile 30 Jahren einer der gefährlichsten und vor allem schnellsten Receiver. Bleibt das explosive Dolphins-Duo fit, ist Miami ein heißer Super-Bowl-Anwärter. Mit Jaylen Waddle steht ein weiterer Top-Receiver als Ziel für Tua zur Verfügung. Routinier Odell Beckham Jr. bringt nicht nur Glamour nach Miami, sondern auch viel Erfahrung und die Möglichkeit, im Herbst seiner Karriere als Rollenspieler durchaus noch zu glänzen. Auch das Laufspiel um Pro Bowler Raheem Mostert kann sich sehen lassen. Die Dolphins verfügen über eine besten Offensiven der NFL.

Analyse: Defensive Die Defense der Dolphins wurde in der vergangenen Saison derart von Verletzungen gebeutelt, dass der Mannschaft in den Playoffs die Puste ausging. Mit Christian Wilkins, Xavien Howard, Emmanuel Ogbah und Jerome Baker haben Stützen der Defense Miami verlassen, die neue Saison fühlt sich wie ein Neustart an. Um diesen zu gestalten, wurden erfahrene Routiniers wie Jordan Poyer oder Calais Campbell geholt. Der Top-Pick im Draft wurde in Pass Rusher Chop Robinson investiert. Mit Jalen Ramsey haben die Dolphins einen Star-Cornerback, Pass Rusher Bradley Chubb hofft nach einem Kreuzbandriss auf ein baldiges Comeback. Sollte die Defense diesmal von schweren Verletzungen verschont bleiben, dürfte sie trotz der Abgänge deutlich besser abliefern als in der vergangenen Saison.

Einschätzung Die Dolphins scheinen bereit für einen tiefen Playoff-Run. Die Mannschaft verfügt vor allem in der Offense über jede Menge Star-Power, das Team ist eingespielt und wurde sinnvoll verstärkt. In der AFC East ist Miami der Favorit auf den Division-Titel. ran-Tipp: 12-5, Platz 1 in der AFC East

New England Patriots Letzte Saison: 4-13, keine Playoff-Teilnahme Wichtige Neuzugänge: Drake Maye (Quarterback), Jacoby Brissett (Quarterback), Antonio Gibson (Running Back) Ja’Lynn Polk (Wide Receiver), Caedan Wallace (Offensive Tackle), K.J. Osborn (Wide Receiver), Austin Hooper (Tight End), Chukwuma Okorafor (Offensive Tackle), Nick Leverett (Guard) Wichtige Abgänge: Mac Jones (Quarterback), Ezekiel Elliott (Running Back), Mike Gesicki (Tight End), Trent Brown (Offensive Tackle), James Ferentz (Center), Mack Wilson, (Linebacker), Myles Bryant (Cornerback) Head Coach: Jerod Mayo (seit 2024)

Analyse: Offensive Viele Jahre waren die Patriots mit dem Traumduo Bill Belichick und Tom Brady das Power House der NFL, aktuell sind sie weit von diesen glanzvollen Tagen entfernt. Die Fußstapfen Bradys waren viel zu groß für Mac Jones, der sich in die Backup-Rolle nach Jacksonville verabschiedet hat. Und auch die Ära von Belichick ist nach einer enttäuschenden Saison 2023 vorbei, wird aber noch lange ihren Schatten auf Foxborough werfen. Jerod Mayo verantwortet als Head Coach die Mammutaufgabe, den Neustart der Patriots in dieser Situation zu gestalten. Dabei liegt der Fokus auf der Offensive, die um den neuen Quarterback Drake Maye aufgebaut werden soll. Ob Maye in der neuen Saison allerdings überhaupt starten, oder ob er erstmal ein komplettes Lehrjahr hinter dem erfahrenen Jacoby Brissett absolvieren wird, ist offen. Ziemlich klar ist allerdings, dass die kommende Spielzeit der Patriots im Zeichen des Neuaufbaus stehen wird.

Analyse: Defensive Der neue Head Coach Mayo verbrachte seine ganze Spielerkarriere als Linebacker bei den Patriots, zwischen 2008 und 2015 lernte er als Spieler von Belichick, danach als Assistent des Altmeisters. Vermutlich wird der frühere Verteidiger ein guter Defensiv-Coach werden, im Jahr eins nach Belichick muss trotzdem damit gerechnet werden, dass sich die Patriots-Defense mit den Abläufen schwerer tut. Immerhin kehrt mit Cornerback Christian Gonzalez ein Schlüsselspieler nach Verletzung zurück, Defensive Tackle Christian Barmore wurde zudem im Sommer mit einem fetten Vertrag ausgestattet. Aber: Linebacker Matthew Judon verließ das Team in Richtung Atlanta.

Einschätzung Während die Defense zumindest halbwegs bereit zu sein scheint, ist die Offense ein einziges Fragezeichen. Neuer Head Coach, neuer Quarterback - die Patriots befinden sich in einem Umbruch und suchen ihr neues Gesicht. In der starken AFC East reicht es deshalb nur für den letzten Platz. ran-Tipp: 3-14, Platz 4 in der AFC East

Anzeige New York Jets Letzte Saison: 7-10, keine Playoff-Teilnahme Head Coach: Robert Saleh (seit 2021) Wichtige Neuzugänge: Tyrod Taylor (Quarterback), Mike Williams (Wide Receiver), Olu Fashanu (Offensive Tackle), Malachi Corley (Wide Receiver), Braelon Allen (Running Back), Tyron Smith (Offensive Tackle), Morgan Moses (Offensive Tackle), John Simpson (Guard), Haason Reddick (Defensive End) Wichtige Abgänge: C.J. Uzomah (Tight End), Duane Brown (Offensive Tackle), Billy Turner (Offensive Tackle), Laken Tomlinson (Guard), Connor McGovern (Center), Carl Lawson (Defensive End), Bryce Huff (Defensive End), Quinton Jefferson (Defensive Tackle), Jordan Whitehead (Safety)

Analyse: Offensive Vermutlich ist kein anderes Team der NFL so schwer einzuschätzen wie die Jets. Und das liegt einzig und allein an Aaron Rodgers. Der Quarterback wird im Dezember 41 Jahre alt, er hat nach seinem Achillessehnenriss im Prinzip mehr als eineinhalb Jahre kein Football unter Wettkampfbedingungen gespielt. Stattdessen ist er zuletzt vor allem durch merkwürdige Äußerungen aufgefallen. Kann Rodgers trotz allem an seine alten Tage anschließen, sind die Jets ein Anwärter für einen tiefen Playoff-Run. Kommt der Quarterback aber nicht in Form oder verletzt sich erneut, dürfte die Saison für das Team aus dem Big Apple ähnlich enttäuschend verlaufen wie die vergangene.

Analyse: Defensive Die Jets haben eine der besten Defensiven der NFL. Die sieben Siege, die in der vergangenen Saison ohne Aaron Rodgers eingefahren wurden, gingen größtenteils auf das Konto der Defense. Vor allem die Passverteidigung um Star-Cornerback Sauce Gardner ist überragend, aber auch auf allen anderen Positionen, sei es im Pass Rush oder in der Laufverteidigung, finden sich starke Spieler. Das Paket stimmt, gegen die Jets wird es jedes Team schwer haben, Punkte auf das Scoreboard zu bringen.