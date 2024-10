NFL - Indianapolis Colts: "War müde" - Anthony Richardson wechselt sich selbst aus

Colts-Quarterback Anthony Richardson steht gegen die Texans einen Spielzug lang nicht auf dem Feld - aus einem bestimmten Grund.

Die Indianapolis Colts kassierten am achten NFL-Spieltag eine knappe 20:23-Niederlage gegen die Houston Texans. Colts-Quarterback Anthony Richardson stand dabei nicht die gesamte Partie über auf dem Feld.

Gegen Ende des dritten Viertels verließ der Spielmacher für ein Play das Feld und wurde von Joe Flacco ersetzt – allerdings nicht aufgrund einer Verletzung.

"Ich war müde, ich werde nicht lügen", erklärte der Signal Caller laut "The Athletic" nach der Partie. "Das war eine Menge Laufarbeit, die ich geleistet habe, und ich dachte nicht, dass ich in der Lage sein würde, den nächsten Spielzug zu spielen. Also habe ich einfach gesagt, dass ich genau da eine Pause brauche."