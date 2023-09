Seattle Seahawks

- D.K. Metcalf (Foto): Der stämmige Star-Receiver möchte "einfach" an seine bisherigen Leistungen anknüpfen.

- Tariq Woolen: Ein bisschen aus dem Nichts war Woolen in seinem Rookie-Jahr direkt einer der besten Passverteidiger der Liga.

- Charles Cross: Lange war die O-Line das Problem der Seahawks, mit Cross ist dies deutlich besser geworden.

- Tyler Lockett: Zusammen mit Metcalf stellt der flinke Receiver jede Defense vor Probleme.

- Kenneth Walker: Schon in seinem Rookie-Jahr zeigte der Running Back sein riesiges Potential.

