Ex-NFL-Star Antonio Brown will Vizepräsident unter Donald Trump werden

Dass sich der Hashtag #VP tatsächlich auf Ambitionen auf den Posten als Vizepräsident unter Trump bezieht, bekräftigte Brown wenig später mit einem Post im Design eines US-Wahlplakats mit den Namen Trump und AB sowie "Put That Shit On" als Slogan. Das war der Titel eines Rap-Songs, den Brown zuletzt veröffentlicht hatte.

Auf X (vormals Twitter) postete Brown eine Foto-Montage von sich mit dem ehemaligen US-Präsidenten und voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump. Dazu schrieb Brown: "Trump what we doin #VP". Zu Deutsch: "Trump, das machen wir".

Antonio Brown bezichtigt US-Medien der "Lüge"

Wie ernst der 35-jährige Brown seine politischen Ambitionen meint, ist unklar. Dass er Sympathien für Trump hegt, verdeutlichte allerdings ein weiterer Tweet am Sonntag, in dem Brown US-Medien bei Trump-kritischen Schlagzeilen der "Lüge" bezichtigte.

In der NFL war Antonio Brown von 2010 bis 2021 aktiv. In seinen Jahren bei den Pittsburgh Steelers galt er als einer der besten Wide Receiver der Liga und war dort siebenmaliger Pro Bowler und viermaliger First-Team All-Pro.

Nach Stationen bei den Oakland Raiders und New England Patriots fand Browns NFL-Karriere in der Saison 2021 bei den Tampa Bay Buccaneers ein kurioses Ende, nachdem er mitten im Spiel gegen die New York Jets sein Football-Equipment abnahm und den Fans zuwinkend oberkörperfrei in die Kabine lief.