Arizona Cardinals: NFLPA untersagt Verkauf von Trikots von Marvin Harrison Jr.

Die Fans der Arizona Cardinals können von Rookie-Receiver und Top-Pick Marvin Harrison Jr. kein Trikot kaufen - und das dürfte erstmal so bleiben.

Im vergangenen NFL-Draft wurde Wide Receiver Marvin Harrison Jr. von den Arizona Cardinals an Position vier ausgewählt. Wollen die Fans der Cards ein Trikot des Passempfängers erwerben, dann schauen sie aber in die Röhre.

So hat der Rookie zwar inzwischen seinen Rookie-Deal unterzeichnet, dennoch hat die Spielergewerkschaft NFLPA laut Insider Ian Rapoport der NFL, den Cardinals und Sportartikelhersteller Fanatics mitgeteilt, dass keine Trikots mit dem Namen Harrison Jr. verkauft werden dürfen.

Fanatics hat den Youngster wegen Vertragsbruch verklagt, der wohl auf eine Vereinbarung zurückgeht, die beschlossen wurde, als der 21-Jährige noch an der Ohio State College Football spielte. Der Fall ist juristisch noch nicht geklärt.

Zwar hat Harrison Jr. inzwischen eine Lizenzierungsvereinbarung mit der NFLPA unterzeichnet, die Klage verhindert aber weiterhin den Verkauf von Trikots.

Vor allem für die Cardinals, die mit ihren Top-Pick viel Geld einnehmen könnten, ein Ärgernis.