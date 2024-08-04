Anzeige
American Football live auf ProSieben MAXX und ran.de

Arizona Cardinals: NFLPA untersagt Verkauf von Trikots von Marvin Harrison Jr.

  • Aktualisiert: 04.08.2024
  • 22:28 Uhr
  • ran.de

Die Fans der Arizona Cardinals können von Rookie-Receiver und Top-Pick Marvin Harrison Jr. kein Trikot kaufen - und das dürfte erstmal so bleiben.

Im vergangenen NFL-Draft wurde Wide Receiver Marvin Harrison Jr. von den Arizona Cardinals an Position vier ausgewählt. Wollen die Fans der Cards ein Trikot des Passempfängers erwerben, dann schauen sie aber in die Röhre.

So hat der Rookie zwar inzwischen seinen Rookie-Deal unterzeichnet, dennoch hat die Spielergewerkschaft NFLPA laut Insider Ian Rapoport der NFL, den Cardinals und Sportartikelhersteller Fanatics mitgeteilt, dass keine Trikots mit dem Namen Harrison Jr. verkauft werden dürfen.

Fanatics hat den Youngster wegen Vertragsbruch verklagt, der wohl auf eine Vereinbarung zurückgeht, die beschlossen wurde, als der 21-Jährige noch an der Ohio State College Football spielte. Der Fall ist juristisch noch nicht geklärt.

Zwar hat Harrison Jr. inzwischen eine Lizenzierungsvereinbarung mit der NFLPA unterzeichnet, die Klage verhindert aber weiterhin den Verkauf von Trikots.

Vor allem für die Cardinals, die mit ihren Top-Pick viel Geld einnehmen könnten, ein Ärgernis.

Anzeige
Anzeige
Mehr NFL-News
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at New England Patriots Sep 28, 2025; Foxborough, Massachusetts, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) calls a play against the ...
News

Patriots: Die Suche nach dem Brady-Erben ist beendet

  • 30.09.2025
  • 16:30 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 30.09.2025
  • 16:07 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 30.09.2025
  • 15:52 Uhr
imago images 1067088305
News

Deutsche in Week 4: Amon-Ra auf die 1, Johnson verletzt

  • 30.09.2025
  • 14:23 Uhr
2238013836
News

Rookie Jaxson Dart sprengt NFL-Trikotverkäufe

  • 30.09.2025
  • 13:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Miami Dolphins Sep 29, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill (10) reacts after being placed on a medical ca...
News

Horrorverletzung von Hill überschattet Dolphins-Sieg

  • 30.09.2025
  • 11:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at New York Giants Sep 21, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) warms up before the game...
News

Mahomes hat sein Spiel umgestellt - ist das gut für die Chiefs?

  • 30.09.2025
  • 09:44 Uhr
2237950359
News

Nicht nur Lamar! Die unzähligen Probleme der Ravens

  • 30.09.2025
  • 09:37 Uhr
imago images 1066042362
News

Eagles-Skandalstar Carter kassiert zweite Strafe in drittem Spiel

  • 30.09.2025
  • 09:25 Uhr
imago images 0826757032
News

Nicht Taylor Swift! NFL bestätigt Künstler für Halftime Show

  • 30.09.2025
  • 08:59 Uhr