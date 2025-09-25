NFL
Atlanta Falcons: Quarterback Michael Penix Jr. bekommt Rückendeckung von Head Coach Raheem Morris
- Veröffentlicht: 25.09.2025
- 08:14 Uhr
- Oliver Jensen
Quarterback Michael Penix Jr. wurde bei dem Debakel gegen die Carolina Panthers auf die Bank gesetzt. Er bleibt allerdings der Starter der Atlanta Falcons.
Michael Penix Jr. erlebte einen rabenschwarzen Sonntag. Bei der 0:30-Niederlage gegen die Carolina Panthers wurde er für Kirk Counsins auf die Bank gesetzt.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Penix Jr. rangiert in der NFL auf Platz 28 bei der Completion Percentage (58,6), auf Platz 35 bei den Touchdowns (einer), auf Platz 19 bei den Yards (605), auf Platz 22 bei den Yards pro Versuch (6,1) und auf Platz 27 beim Passer Rating (71,3).
Das Wichtigste in Kürze
Mit Cousins verfügen die Falcons über einen erfahrenen - und vor allem auch teuren - Backup, der jederzeit den Posten des Starting-Quarterbacka übernehmen könnte. Head Coach Raheem Morris stärkte allerdings Penix den Rücken.
"Mike ist unser Quarterback und wir haben großes Vertrauen in Mike", sagte Morris. Gegen die Panthers brachte Penix Jr. 18 seiner 36 Pässe für 172 Yards ohne Touchdown an den Mann und warf zwei Interceptions - darunter einen Pick Six.
Falcons-Coach sieht vergangene Leistung als Ausrutscher
Morris nannte es eine "untypische" Leistung und eine, bei der Penix Jr. "auf sich allein gestellt" war, aber Morris fände, dass die Falcons "nicht einmal annähernd" bereit seien, ihn auf die Bank zu setzen.
"Mike hatte ein schlechtes Spiel. Wir hatten einen schlechten Tag als Team", sagte Morris. "Es ist einfach für alle, sich auf den Head Coach, den Coordinator und natürlich den Quarterback zu stürzen. Du bist der Erste in der Reihe, der alles abbekommt. Er hatte ein schlechtes Spiel, aber er wird zurückschlagen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er zurückschlagen wird."
Die Falcons empfangen am Sonntag (hier der NFL-Spielplan) die Washington Commanders.