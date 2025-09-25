Quarterback Michael Penix Jr. wurde bei dem Debakel gegen die Carolina Panthers auf die Bank gesetzt. Er bleibt allerdings der Starter der Atlanta Falcons. Michael Penix Jr. erlebte einen rabenschwarzen Sonntag. Bei der 0:30-Niederlage gegen die Carolina Panthers wurde er für Kirk Counsins auf die Bank gesetzt. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Penix Jr. rangiert in der NFL auf Platz 28 bei der Completion Percentage (58,6), auf Platz 35 bei den Touchdowns (einer), auf Platz 19 bei den Yards (605), auf Platz 22 bei den Yards pro Versuch (6,1) und auf Platz 27 beim Passer Rating (71,3).

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Mit Cousins verfügen die Falcons über einen erfahrenen - und vor allem auch teuren - Backup, der jederzeit den Posten des Starting-Quarterbacka übernehmen könnte. Head Coach Raheem Morris stärkte allerdings Penix den Rücken.

Anzeige

Michael Penix wurde beim NFL Draft 2024 an Position 8 von den Atlanta Falcons ausgewählt © Imagn Images

"Mike ist unser Quarterback und wir haben großes Vertrauen in Mike", sagte Morris. Gegen die Panthers brachte Penix Jr. 18 seiner 36 Pässe für 172 Yards ohne Touchdown an den Mann und warf zwei Interceptions - darunter einen Pick Six.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen