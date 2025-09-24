American Football
NFL: Quarterback-Legende Drew Brees auf erweiterter Kandidatenliste für Hall of Fame
- Veröffentlicht: 24.09.2025
- 22:35 Uhr
- Chris Lugert
Die Pro Football Hall of Fame hat die erste Kandidatenliste für den Jahrgang 2026 veröffentlicht. Mit dabei: Drew Brees, der erstmals zur Auswahl berechtigt ist.
Angeführt von Quarterback-Legende Drew Brees hat die Pro Football Hall of Fame die 128 Namen umfassende Kandidatenliste für den Jahrgang 2026 veröffentlicht. Die Liste wird im Oktober auf 50 Namen reduziert.
Brees ist einer von 13 ehemaligen NFL-Spielern auf der Liste, die zum ersten Mal für eine Aufnahme in die Ruhmeshalle infrage kommen. Dafür muss das Karriereende des jeweiligen Spielers fünf Jahre zurückliegen.
Der langjährige Quarterback der New Orleans Saints hatte in seiner Karriere einmal den Super Bowl gewonnen und war zweimal zum Offensive Player of the Year gewählt worden. Fünfmal erhielt er All-Pro-Ehrungen.
Weitere ehemalige NFL-Spieler, die es gleich im ersten möglichen Jahr zumindest auf die erweiterte Auswahlliste geschafft haben, sind unter anderem Philip Rivers, Alex Smith, Frank Gore und LeSean McCoy.
Pro Football Hall of Fame: Endgültige Entscheidung im Februar 2026
Im Verlaufe der kommenden Monate wird die Liste immer weiter reduziert, bis schließlich wenige Tage vor dem Super Bowl aus einer finalen Aufstellung die endgültigen Hall of Famer für 2026 bekannt gegeben werden.
Die exakte Anzahl der Auserwählten kann dabei von Jahr zu Jahr variieren. 2025 wurden Eric Allen, Jared Allen, Antonio Gates und Sterling Sharpe in die Ruhmeshalle aufgenommen.
Auf der Kandidatenliste für 2026 finden sich auch zwölf Namen, die es 2025 in die finale Auswahl geschafft hatten, letztlich aber (noch) nicht zum Hall of Famer berufen wurden. Dazu gehören etwa Eli Manning und Luke Kuechly.