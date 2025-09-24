Die Pro Football Hall of Fame hat die erste Kandidatenliste für den Jahrgang 2026 veröffentlicht. Mit dabei: Drew Brees, der erstmals zur Auswahl berechtigt ist.

Angeführt von Quarterback-Legende Drew Brees hat die Pro Football Hall of Fame die 128 Namen umfassende Kandidatenliste für den Jahrgang 2026 veröffentlicht. Die Liste wird im Oktober auf 50 Namen reduziert.

Brees ist einer von 13 ehemaligen NFL-Spielern auf der Liste, die zum ersten Mal für eine Aufnahme in die Ruhmeshalle infrage kommen. Dafür muss das Karriereende des jeweiligen Spielers fünf Jahre zurückliegen.

Der langjährige Quarterback der New Orleans Saints hatte in seiner Karriere einmal den Super Bowl gewonnen und war zweimal zum Offensive Player of the Year gewählt worden. Fünfmal erhielt er All-Pro-Ehrungen.

Weitere ehemalige NFL-Spieler, die es gleich im ersten möglichen Jahr zumindest auf die erweiterte Auswahlliste geschafft haben, sind unter anderem Philip Rivers, Alex Smith, Frank Gore und LeSean McCoy.