NFL: Chargers-Head-Coach Jim Harbaugh in Prozess um seinen ehemaligen Assistenten involviert

NFL-Trainer Jim Harbaugh ist in einen Gerichtprozess um den ehemaligen Ravens-Assistent Matthew Weiss involviert. Es geht um unbefugten Zugriff zu Computern und Identitätsdiebstahl in über 20 Fällen.

Jim Harbaugh, Head Coach der Los Angeles Chargers, ist in einen Gerichtsprozess involviert. Es geht dabei um seine frühere Position als Cheftrainer an der Michigan University.

In den Saisons 2021 und 2022 kreuzten sich seine Wege mit Matthew Weiss am College in Michigan. Dem ehemaligen Assistant Coach der Baltimore Ravens wird unbefugter Zugriff auf private Computer in 14 Fällen sowie schwerer Identitätsdiebstahl in zehn Fällen vorgeworfen.