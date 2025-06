Dazu ergänzt er: "Man muss hart dafür arbeiten, und man muss sich alles verdienen. Wir sind in einer harten Division mit vielen starken Gegnern. Aber es liegt an den Jungs und ihrem täglichen Engagement, die richtigen Dinge zu tun."

Auf der Team-Website wird der 47-Jährige so zitiert: "Unser Ziel ist es, viele Spiele zu gewinnen." Nach seiner aktiven Karriere hat er nun also auch als Verantwortlicher das Ziel, eine möglichst erfolgreiche Karriere hinzulegen.

Brady von positiver Zukunft der Franchise überzeugt

Der "GOAT" unterstrich allerdings auch, dass er selbst nur begrenzten Einfluss auf die Geschehnisse bei den Raiders habe: "Ich bin nur ein ergänzender Partner, Mark (Davis) ist der Boss. Und Pete (Carroll) und Spy (GM John Spytek) machen ihren Job, wir vertrauen ihnen!"

Und weiter: "Ich bin hier als Unterstützung für alles, was sie anstreben zu erreichen."

Des Weiteren wird erwähnt, dass Brady von dem, was er bisher in der Facility und rund um das Team gesehen hat, sehr angetan sein soll. Einer erfolgreichen gemeinsamen Zukunft in Nevada scheint also nichts mehr im Weg zu stehen.