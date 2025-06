Der heute 26-Jährige verlor das letzte Jahr seiner Spielberechtigung am College im Juni 2019 laut Informationen von "The Spokesman-Review" nach einem Verstoß gegen die NCAA-Regeln. Thompson meldete sich daraufhin für den Supplemental Draft an.

In den vergangenen Jahren schaffte darüber aber kein Spieler mehr den Weg in die beste Football-Liga der Welt. Der letzte Spieler, der im Supplemental Draft ausgewählt wurde, ist der aktuelle Safety der Arizona Cardinals, Jalen Thompson 2019.

Der Supplemental Draft der NFL wird in diesem Jahr offenbar nicht stattfinden. Wie "The Athletic" berichtet, wurden die Franchises bereits über die Entscheidung unterrichtet.

Supplemental Draft: Hall of Famer Cris Carter als größter Name

Thompsons Erfolgsgeschichte ist aber bei Weitem nicht die Norm. Im Laufe der Jahre wurden insgesamt nur 46 Spieler im Supplemental Draft ausgewählt, darunter nur drei in den letzten zehn Spielzeiten seit 2016.

Der zusätzliche Auswahlprozess wurde von den NFL-Teams grundsätzlich anfangs nur selten genutzt und ist inzwischen fast zum Erliegen gekommen.

Die größte Erfolgsgeschichte des Supplemental Draft ist aber wohl der in die Pro Football Hall of Famer aufgenommene Cris Carter, der vor seinem Abschlussjahr an der Ohio State 1987 für nicht spielberechtigt erklärt wurde. Nachdem er die Schule verlassen hatte, landete er in der vierten Runde des Supplemental Draft 1987 bei den Philadelphia Eagles. Er wurde später achtmaliger Pro Bowler und zweimaliger All-Pro.

Zu den weiteren erwähnenswerten Spielern aus Supplemental Drafts im Laufe der jahre gehören die Wide Receiver Josh Gordon und Rob Moore, Linebacker Brian Bosworth sowie die Quarterbacks Bernie Kosar und Steve Walsh.