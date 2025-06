Die NFL ist tief in der Offseason, in gut einem Monat wird sich Diontae Johnson im Training Camp der Cleveland Browns auf die anstehende Saison vorbereiten.

In der abgelaufenen Saison verzichtete Diontae Johnson inmitten eines Spiel auf einen Einsatz für die Baltimore Ravens. Nun hat der Wide Receiver die Hintergründe erklärt.

Im Podcast "Sport and Suits" erklärte er nun seine Beweggründe.

Der Grund: Johnson weigerte sich, eingesetzt zu werden, obwohl er an der Seitenlinie stand. Im Nachgang an die Aktion wurde er suspendiert, später von den Ravens entlassen.

Johnson lamentiert fehlende Einsatzzeit

"Ich wurde in dem Spiel zu Beginn überhaupt nicht eingewechselt. Es war kalt und ich habe versucht, mich am Heizstrahler zu wärmen. Als dann zu Beginn des vierten Viertels gesagt wurde, dass ich gebraucht werde, war für mich schon klar, dass ich das nicht machen will."

Johnson begründet seine Entscheidung damit, dass die Kälte schon an seinen Beinen gezehrt habe und er nicht schlecht spielen wollte.

In der kommenden Saison wird er - Stand heute - für die Cleveland Browns auflaufen. Mit dem Ravens wird es dadurch gleich zu zwei Wiedersehen innerhalb der Division kommen.