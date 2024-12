Baltimore Ravens: Wide Receiver Diontae Johnson suspendiert, weil er nicht spielen wollte

Wide Receiver Diontae Johnson wurde von den Baltimore Ravens für ein Spiel suspendiert. Der Grund: Er weigerte sich, eingewechselt zu werden.

Von Kai Esser

Es wurde schon spekuliert, warum Wide Receiver Diontae Johnson beim Top-Spiel der NFL gegen die Philadelphia Eagles keinen einzigen Snap für die Baltimore Ravens spielte. Vor allem, da Rashod Bateman sich während des Spiels verletzte.

Nun ist klar: Johnson wollte gar nicht spielen. "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, Diontae Johnson für das kommende Spiel gegen die New York Giants wegen teamschädigendem Verhalten zu suspendieren", so General Manager Eric DeCosta.

Aktuell haben die Ravens eine Bye Week, das Spiel gegen die Giants steht erst in Woche 15 an. Damit könnte er erst in Woche 16 wieder spielen.

Ob er dann aber noch bei den Ravens ist, ist mehr als offen. Head Coach John Harbaugh schloss am Montag bereits nicht aus, dass der gerade erst von den Carolina Panthers ertradete Receiver wieder entlassen wird.

Für Baltimore kommt der hochveranlagte Passempfänger auf gerade mal 39 Snaps. Er fing einen Ball für sechs Yards Raumgewinn.