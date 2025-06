Vor dem ersten Snap kündigte er nun bereits in einem seiner Auftritte bei Pat McAfee an: "Das wird wahrscheinlich mein letztes Jahr sein. Es ging mir wirklich darum, meine Karriere mit viel Liebe, Spaß und Frieden zu beenden. Und deshalb habe ich mich für die Steelers entschieden. Pittsburgh ist eine großartige und ruhmreiche Franchise."

Langsam dürften die Tanzbeine von Aaron Rodgers schwer werden, so häufig wie der Quarterback bereits zum "letzten Tanz" in seiner NFL -Laufbahn gebeten hat.

Das Wichtigste in Kürze

Rodgers zieht Schlagzeilen auf sich

Warum genau Rodgers nun öffentlich und vor Beginn der Saison mit einem Karriereende liebäugelt und so erneut die Schlagzeilen auf sich zieht, ist nicht wirklich nachvollziehbar.

Zumal die Steelers und auch Head Coach Mike Tomlin mit dem Quarterback durchaus ein Risiko eingehen.

Tomlin zählt zwar zu den erfahrensten und erfolgreichsten aktiven Head Coaches in der NFL, viel Zählbares ist bei den Steelers - trotz der anhaltenden Serie an Saisons mit mehr Siegen als Niederlagen - in den letzten Jahren allerdings nicht hängen geblieben.

Der Trainer-Stuhl von Tomlin dürfte aktuell noch moderate Temperaturen aufweisen. Wenn das Rodgers-Experiment misslingt, dürfte er aber schnell heiß werden.