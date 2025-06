NFL: Pistazien-Farm bringt Josh Allen Millionen

Der 29-Jährige ist auch ein guter Geschäftsmann. Wie "ML Football" berichtet, besitzt Allen in Kalifornien eine kleine Farm, auf der Nüsse angebaut werden.

Nicht, dass er das Geld noch nötig hätte, um seine Existenz zu sichern. Aber der Star-Quarterback scheffelt nicht nur in der NFL Millionen.

Josh Allen schloss Vertrag über 330 Millionen Dollar ab

In seiner eigentlichen Profession als NFL-Spieler hat er erst im März mit einer Vertragsverlängerung für Aufsehen gesorgt, die ihm in den kommenden sechs Jahren insgesamt 330 Millionen Dollar einbringt.

Was er allerdings noch nicht besitzt, ist ein Championship-Ring der NFL. Mit den Bills erreichte er zuletzt zwar sechsmal in Folge die Playoffs.

Spätestens in den Championship Games kam dann aber auch das Aus. Allein viermal scheiterte er mit den Bills in der Postseason an den Kansas City Chiefs.