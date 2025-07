NFL - Los Angeles Chargers: Running Back Najee Harris bei Feuerwerksunfall verletzt

Klarheit bei Najee Harris. Der Running Back der L.A. Chargers wurde tatsächlich bei einem Unfall mit Feuerwerkskörpern verletzt.

Bereits am vergangenen Sonntag kamen erste Gerüchte auf, nun gibt es die offizielle Bestätigung. Najee Harris, Running Back der Los Angeles Chargers, wurde bei einem Feuerwerksunfall rund um den Unabhängigkeitstags in den USA am 4. Juli verletzt.

"Najee Harris war bei einer Veranstaltung zum 4. Juli anwesend, bei der ein Unglück mit Feuerwerkskörpern zu Verletzungen bei mehreren Teilnehmern führte“, ließ sein Agent Doug Hendrickson in einer Erklärung verlauten.

„Najee hat bei dem Vorfall eine oberflächliche Augenverletzung erlitten, aber es wird erwartet, dass er für die kommende NFL-Saison bereit sein wird."

Während der gesamten vergangenen Woche hatten sich die Gerüchte um eine Verletzung hartnäckig gehalten, bis mit den "San Jose Mercury News" erstmals ein Medium davon berichtete, dass sich der 27-Jährige bei einer Veranstaltung in Kalifornien verletzt hat.