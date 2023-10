Überhaupt offenbart die Offense der Bengals große Schwierigkeiten. In zwei der ersten vier Saisonspiele gelang ihnen kein Touchdown. Der durchschnittliche Raumgewinn von 236 Yards pro Spiel ist der schlechteste Wert der Liga. Selbiges trifft auch auf den Punkteschnitt von 12,3 zu.

"Ich bin offen. Ich bin immer offen, verdammt. Entschuldigen Sie meine Schimpfwörter", sagte er direkt nach dem Spiel gegenüber Reportern. Der Passempfänger fing in der laufenden Saison noch keinen Touchdown-Pass. Er durchlebt dadurch die längste Durststrecke seiner NFL-Karriere.

Dennoch ist es ungewöhnlich, dass Chase die fehlenden Zuspiele von Burrow so öffentlich kritisiert. Die beiden haben eine gemeinsame College-Vergangenheit bei den LSU Tigers und gelten als sehr gute Freunde. Doch die Enttäuschung über den misslungenen Saisonstart scheint momentan einfach zu groß zu sein.

Burrow leidet: "Das ist sehr schwierig für ihn"

Auch Burrow selbst fand nach dem Spiel gegen die Titans klare Worte und sagte: "Wir haben einfach keine Punkte geholt. Wir haben nichts am Laufen. Wir haben noch viel in Ordnung zu bringen." Seine Wadenverletzung bereitet ihm offenbar weiterhin Probleme. "Er tut alles, was er kann", sagte Head Coach Zac Taylor. "Er spielt durch, aber es gibt immer noch Grenzen, die er hat, und das ist wahrscheinlich sehr schwierig für ihn."

In der Defense läuft es kaum besser. Im Schnitt werden pro Spiel 364,3 Yards zugelassen. Nur acht Mannschaften sind in dieser Hinsicht noch schlechter. "Wir müssen besser werden, keine Frage", sagte Defensive Lineman Sam Hubbard. "Wir hatten immerhin einige gute Rushing-Angriffe, aber das ist keine Entschuldigung."

Am Sonntag wäre ein Sieg gegen die Arizona Cardinals Pflicht, um die Kurve zu bekommen - und den Frust nicht noch größer werden zu lassen.