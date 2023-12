Anzeige Die Zeit von Trainer-Legende Bill Belichick bei den New England geht in Kürze wohl zu Ende. Inmitten zahlreicher Interessenten wären die Los Angeles Chargers der ideale Fit - ein Kommentar. von Daniel Kugler 23 Spielzeiten. 265 Siege. 118 Niederlagen. 6 Super Bowl-Siege. Diese ihresgleichen suchende Erfolgsstory hat die lebende Trainer-Legende Bill Belichick bei den New England Patriots vorzuweisen. 2023 droht die Ära Belichick in Foxborough jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit zu Ende zu gehen. Mit einer indiskutablen Bilanz von 3-10 liegen die Patriots abgeschlagen am Ende der AFC East. Von den Playoffs konnte abseits der bloßen Theorie keine Rede sein, das dritte Verpassen der K.o.-Runde in den letzten vier Jahren steht unmittelbar bevor. Entsprechend soll Besitzer Robert Kraft mittlerweile längst die Entscheidung getroffen haben, sich nach der Saison von Belichick zu trennen und eine komplette Neuausrichtung des Klubs anstreben. War es das damit für einen der erfolgreichsten Head Coaches der NFL-Geschichte in der besten Football-Liga der Welt? Mitnichten!

Belichick wird sich vor Angeboten nicht retten können Belichick in Rente? Eine NFL ohne den 71-Jährigen? Eigentlich kaum vorstellbar. Zu ehrgeizig wirkt der Übungsleiter auch noch im hohen Traineralter. Dass er seine beispiellose Karriere mit einem derartigen Makel beenden wird, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Entsprechend stellt sich die Frage, zu wem Belichick am besten passen würde bei seiner nächsten Station in der Liga. An Angeboten dürfte es nicht mangeln, sobald der Abschied aus New England wie erwartet öffentlich wird. Die Gerüchteküche brodelt entsprechend bereits auf Hochtouren. Klubs wie die Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers, Washington Commanders, oder auch Dallas Cowboys werden mit Belichick in Verbindung gebracht.

Der Name eines Klubs, der aktuell ebenfalls im Niemandsland der NFL feststeckt, wird mittlerweile jedoch immer häufiger mit dem Trainer-Urgestein in Verbindung gebracht und wäre der ideale Fit für ihn: Die Los Angeles Chargers.

Belichick für Staley? Chargers würden riesigen Schritt machen Bei den Chargers läuft derzeit ebenfalls so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Nach der 21:63-Blamage gegen die Las Vegas Raiders, einer jetzigen Bilanz von 5-9 und Platz vier in der AFC West trennte sich die Besitzer Dean Spanos von der sportlichen Führung. Gemeinsam mit Coach Brandon Staley musste auch General Manager Tom Telesco seinen Hut nehmen.

Der Weg für den Alleinunterhalter Bill Belichick wäre frei. Denn auch bei einer neuen Adresse dürfte Belichick wieder wie bei den Coach und GM in Personalunion geben wollen. In L.A. würde Belichick neben seiner gewünschten Kompetenz abseits der Trillerpfeife auch das nötige Spielermaterial vorfinden - im Gegensatz zum aktuellen Patriots-Kader.

Anzeige Belichick könnte Potenzial der Chargers abrufen Seit Tom Bradys Abschied ging es auf der Quarterback-Position konstant bergab.

Ganz anders bei den Chargers: Mit Justin Herbert steht einer der heißesten jungen Quarterbacks langfristig unter Vertrag. Hinzu kommen Kaliber wie Wide Receiver Keenan Allen, Running Back Austin Ekeler sowie die Pass Rusher Joey Bosa und Khalil Mack. Einziges Problem: Die Leistung verpuffte in den entscheidenden Momenten - und hier kommt Belichicks Kompetenz ins Spiel.