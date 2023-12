Los Angeles Chargers feuern Head Coach Brandon Staley und General Manager

"Wir sind definitiv nicht an dem Punkt, an dem wir uns sehen wollen. Und nur um Kontinuität walten zu lassen, waren wir nicht bereit, nichts zu tun."

In der Vorsaison führte er L.A. in die Playoffs, scheiterte aber nach einem Komplett-Einbruch zum Ende der Partie in den Wild Card Playoffs an den Jacksonville Jaguars.

In der laufenden Saison stehen die Chargers bei 5-9 und werden die Saison mit einer negativen Bilanz beenden. Die Playoff-Teilnahme ist nur noch rechnerisch möglich.