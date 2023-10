New England Patriots - Kommentar: Bill Belichick muss sich selbst entlassen

Nicht nur die gellenden Buhrufe im Gillette Stadium, die das Team nach dem Debakel in die Kabine trieben, sollten den 71-Jährigen daher zur Erkenntnis bringen, Schluss zu machen.

Belichick, das wurde nach der jüngsten 0:34-Heimpleite der einst so stolzen Franchise gegen die New Orleans Saints endgültig klar, ist zum Gesicht des Niedergangs geworden.

Mittlerweile aber ist aus dem grantelnden Erfolgsmensch Bill Belichick der grantelnde Looser Bill Belichick geworden. Die sechs Super-Bowl-Triumphe? Lange her. Die geniale Combo mit Tom Brady? Längst Geschichte.

Das war lange Zeit unvorstellbar. Galt doch der stets mürrisch dreinblickende Coach als das Synonym für Erfolg in Foxborough.

Die New England Patriots ohne Bill Belichick?

Belichick ist in den Jahren seines Engagements bei den Patriots nicht nur immer erfolgreicher, sondern schlicht zu einflussreich geworden.

Denn sämtliche kleinere und größere Fehler, die bei den Patriots in der jüngeren Vergangenheit gemacht wurden, sind in irgendeiner Weise auf ihn zurückzuführen.

Will er weiteren Schaden von seinem Lebensprojekt abhalten und auch sein eigenes Vermächtnis schützen, müsste er aber genau das tun.

Er hat damit innerhalb der Franchise so viel Macht aufgebaut, dass er sich praktisch nur selbst entlassen kann.

Da ist vor allem der unsägliche Umgang mit Mac Jones . Die Last, langfristig in die Fußstapfen der Legende Tom Brady zu treten, ist ohnehin schon fast unmenschlich. Doch Belichick packte in den zentnerschweren Rucksack des jungen Quarterbacks noch ein paar Pflastersteine mehr hinein.

Dass der Playcaller in seiner bislang kurzen Zeit bei den Pats schon vier Fehlpässe geworfen hat, die zu einem Touchdown des Gegners führten und damit genauso viele wie Brady in seiner gesamten Ära bei den Patriots, ist aber auch ihm selbst anzulasten.

Jones scheint indes vor allem in seine Receiver immer weniger Vertrauen zu haben. Aus seinem Umfeld heißt es vielsagend: "Aus Abfällen kann selbst der beste Koch kein Menü zaubern."

Doch Belichicks undurchsichtiger Schlingerkurs ging weiter und setzt sich bis in die laufende Saison fort. Sowohl bei der 3:38-Pleite gegen die Dallas Cowboys vor einer Woche als auch beim Debakel gegen die Saints setzte er Jones zur zweiten Halbzeit auf die Bank und ließ Bailey Zappe ran.

Anzeige

Entwicklung der Talente kein Ruhmesblatt für Belichick

Dabei ist er aber trotz allem noch das einzige gedraftete Offense-Talent der Patriots in den vergangenen fünf Jahren, das es zu einer Pro-Bowl-Nominierung gebracht hat.

Auch das ist wahrlich kein Ruhmesblatt für Belichick. Denn als General Manager hat er maßgeblichen Einfluss darauf, welche Talente im Draft von den Patriots gezogen werden. Die allermeisten entpuppten sich zuletzt als Fehlgriffe.

Nur einmal erreichten die Patriots in der Nach-Brady-Ära die Playoffs - und scheiterten damals mit 17:47 schon in der Wildcard Round krachend an den Buffalo Bills.

Die vergangenen beiden Spiele gingen mit insgesamt 3:72 Punkten verloren. So hohe Klatschen in Folge kassierten sie in ihrer Geschichte noch nie.

Und dennoch fiel Belichick anschließend nicht viel mehr ein als die Durchhalteparole, man müsse "wieder von vorne beginnen".

Einen Neuanfang brauchen die Patriots in der Tat – aber nicht mehr mit Bill Belichick.