Dolphins, Saints und Lions dominieren - Steelers gewinnen hartes Duell mit Ravens

New Orleans fährt den dritten Sieg der Saison ein, die Patriots starten zum ersten Mal seit 2000 mit 1:4 in die Saison.

Offensiv legten die Saints keine Meisterleistung hin, taten aber mehr als genug, um das Spiel unter totaler Kontrolle zu halten. Derek Carr beendete das Spiel mit 183 Passing Yards und zwei Touchdowns. Alvin Kamara führte New Orleans mit 80 Rushing Yards und einem Touchdown an.

New Orleans Saints @ New England Patriots 34:0

C.J. Stroud führte den historischen Auftakt in seiner NFL-Laufbahn fort. Der Rookie knackte im Spiel gegen die Falcons den Rekord für die meisten Passversuche zum Start einer Karriere . Houston gelang am Ende allerdings nur ein einziger Touchdown - die Texans haben insbesondere in der Red Zone noch mit großen Problemen zu kämpfen.

Die Offensive der Tennessee Titans geriet immer wieder ins Stocken, den einzigen Lichtblick bot DeAndre Hopkins mit acht Catches und 140 Receiving Yards. Derrick Henry gelangen nur 43 Rushing Yards, in einer spielentscheidenden Situation im vierten Viertel stoppte die Defense der Colts den Titans-Running Back bei 4. und 1 an der Indianapolis 5-Yard-Linie. Eine Interception von Tannehill 30 Sekunden vor Spielende machte den Sieg für die Indianapolis Colts klar.

Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers 10:17

Die Pittsburgh Steelers ernten in einem hart umkämpften Spiel dank einer abgezockten Defense den Sieg gegen Divisionsrivalen Baltimore Ravens.

Die Ravens übernahmen mit einem 14-Yard-Touchdown von Running Back Justice Hill früh die Führung und gingen mit 10:3 in die Halbzeit. So blieb der Spielstand auch bis zum vierten Viertel, als dann das Chaos ausbrach. Zuerst blockten die Steelers einen Punt der Ravens, was in einem Safety für Pittsburgh resultierte. Mit einem Field Goal verkürzte das Team von Mike Tomlin wenig später auf 10:8.

Nachdem die Steelers bei einem Punt Return allerdings den Ball an der eigenen 10-Yard-Linie fumbleten, schienen die Ravens wieder in Kontrolle zu sein, bevor Lamar Jackson in der Pittsburgh-Endzone eine Interception warf und Kenny Pickett und der Steelers-Offense noch eine letzte Möglichkeit schenkte.

Pickett nahm diese dankend an und schickte eine Minute vor Ende mit einem 45-Yard-Pass Receiver George Pickens in die Endzone zum 17:10 Endstand, der durch ein Fumble Recovery der Steelers Sekunden vor Schluss besiegelt wurde.

Es war die zweite Saisonniederlage für die Ravens und der dritte Sieg des Jahres für die Steelers.