NFL: Bill Belichick kann es nicht lassen - Freundin trollt die Atlanta Falcons

Vor einem Jahr kassierte Bill Belichick von den Atlanta Falcons eine Absage. Das wurmt die Trainer-Legende offenbar immer noch sehr.

Der Stachel sitzt bei Bill Belichick offenbar immer noch tief.

Humor spielt auch eine Rolle, keine Frage. Aber die Absage der Atlanta Falcons dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass die Trainer-Legende der NFL immer wieder kleine, aber feine Seitenhiebe verteilt. Oder verteilen lässt.

So wie jetzt.

Belichicks Freundin Jordon Hudson (24) postete in ihrer Instagram-Story ein Foto, das offenbar aus dem Februar stammt. Damals war sie mit Belichick (72) beim Super Bowl in New Orleans, und Hudson trug ein T-Shirt, mit dem sie die Fans der Atlanta Falcons getriggered haben dürfte.