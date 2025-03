NFL verbietet "Nose Wipe"-Jubel von Cowboys-Receiver CeeDee Lamb

Die NFL verbietet in ihren Regeln für die kommende Saison auch die Jubelpose, die Cowboys-Star CeeDee Lamb gerne verwendet.

Die NFL hat einen Bericht über die für die Saison 2025 geltenden Regeln an die einzelnen Teams verschickt. Darin aufgeführt ist auch eine Aktualisierung des Abschnitts, was künftig eine "Unsportsmanlike Conduct"- Strafe, also eine Strafe wegen unsportlichen Verhaltens nach sich zieht.

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Liga mehr und mehr darauf geachtet, Jubelposen, die als "gewalttätig" gelten, zu unterbinden. Doch während beispielsweise das Zeigen einer Pistole mit den Fingern schon seit geraumer Zeit nicht mehr gestattet ist, kommt nun eine weitere Geste hinzu. Eine Geste, die vor allem Cowboys-Receiver CeeDee Lamb gerne verwendet.