Der Ruf von Trainer-Legende Bill Belichick hat in der jüngeren Vergangenheit gelitten. Dennoch könnte sich Sean Payton, der Head Coach der Denver Broncos, ein Comeback von Belichick in der NFL vorstellen.

Bill Belichick ist einer der erfolgreichsten Head Coaches in der Geschichte der NFL und führte die New England Patriots zu sechs Super-Bowl-Siegen - zuletzt im Februar 2019.

In den letzten Jahren allerdings blieb der Erfolg aus. Nicht nur bei den Patriots, sondern auch im College Football. Mit den North Carolina Tar Heels erreichte der 73-Jährige eine enttäuschende Bilanz von vier Siegen und acht Niederlagen. Dennoch soll er laut aktuellen Meldungen auch in der Saison 2026 Trainer dieser Mannschaft bleiben.

Und wie geht es danach weiter? Sean Payton, der Head Coach der Denver Broncos, würde sich eine Rückkehr von Belichick in die NFL wünschen.

"Ich sage es ganz ehrlich: Ich vermisse ihn in der Liga", sagte Payton am Mittwoch gegenüber Reportern. "Ich vermisse es, ihn in der Liga zu haben – und ich wäre nicht überrascht, wenn er zurückkehrt. Ehrlich gesagt hoffe ich es sogar ein bisschen. Wir alle wären besser dran, wenn er wieder dabei wäre. Er ist außergewöhnlich."