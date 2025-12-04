NFL denkt über zweites Black Friday Game nach

Commissioner Roger Goodell soll im Gespräch mit dem "Wall Street Journal" erklärt haben, dass die NFL überlegt, ein zweites Spiel am Black Friday einzuführen – neben weiteren möglichen Änderungen im Spielplan.

NFL: Spiele an Freitagen sorgen für Probleme

Allerdings gibt es ein rechtliches Problem: Das "Sports Broadcasting Act" von 1961 verbietet der NFL, Spiele an Samstagen oder freitags nach 18 Uhr (Eastern Time) auszutragen – und zwar vom zweiten Septemberwochenende bis zum zweiten Dezemberwochenende.

Dadurch soll verhindert werden, dass die NFL in Konkurrenz zu den Footballspielen der High Schools und Colleges geht.

Nach geltendem US-Bundesrecht müsste ein doppelter Black-Friday-Spieltag also noch vor 18 Uhr ET (24 Uhr deutscher Zeit) beendet sein. Bedeutet: Das erste Spiel müsste spätestens um 12 Uhr ET beginnen.

Ebenfalls möglich wäre ein überlappendes Doppelspiel – etwa mit dem Kickoff des ersten Spiels um 13:30 oder 14:00 Uhr ET und dem zweiten Spielbeginn um 15:00 Uhr ET. Alternativ könnte die Liga versuchen, über den aktuellen Kongress und die Regierung eine erweiterte Ausnahme vom "Sports Broadcasting Act" zu erzwingen.