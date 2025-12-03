Das Duell begeisterte nicht nur die Zuschauer im AT&T Stadium, es sorgte auch für einen Rekord bei den TV-Einschaltquoten für NFL -Spiele der Regular Season.

Die Dallas Cowboys haben an Thanksgiving die Kansas City Chiefs in einem spannenden und hochklassigen Spiel mit 31:28 geschlagen.

Den knappen Sieg der Cowboys gegen die Chiefs an Thanksgiving verfolgten über 57 Millionen US-Amerikaner. Das ist ein neuer Fabelrekord.

Kansas City Chiefs at Dallas Cowboys: Über 57 Millionen schauen zu

Wie "The Athletic" berichtet, schauten sich 57,2 Millionen Menschen in den USA die Begegnung bei "CBS" an. Das sind über 15 Millionen mehr als bei dem Spiel, das bisher die Bestmarke innehatte. 2022 lockte das Duell der Cowboys gegen die New York Giants - ebenfalls an Thanksgiving - 42,1 Millionen vor die Bildschirme.

Selbst das frühe Spiel an Thanksgiving zwischen den Detroit Lions und den Green Bay Packers (24:31) hatte mit 47,7 Millionen noch mehr TV-Zuschauer als das Cowboys-Giants-Spiel vor drei Jahren.

Das neue Rekordspiel der Cowboys gegen die Chiefs konnten sich die Fans in den USA nicht nur bei "CBS", sondern auch im Stream bei "Fubo", "Paramount+" und "NFL+" anschauen. Es ist also davon auszugehen, dass die Partie insgesamt noch von viel mehr Amerikanern gesehen wurde.