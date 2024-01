Damit das Playoff-Spiel der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs in der Nacht von Sonntag auf Montag ( ab 0:30 Uhr im Liveticker ) stattfinden kann, wird erneut die Hilfe der Fans benötigt. Die Buffalo Bills rufen dazu auf, beim Schneeschippen im Highmark Stadium zu helfen.

Auf der Webseite der Buffalo Bills heißt es: "Um einen sicheren Austragungsort für das Divisional Playoff-Spiel der Bills gegen die Chiefs am Sonntag zu schaffen, bitten die Buffalo Bills und Jani-King alle Personen ab 18 Jahren (oder unter 18 Jahren mit ordnungsgemäßen Arbeitspapieren), die daran interessiert sind, darum, Schnee im Stadion zu schippen."

Am Freitag um 14 Uhr Ortszeit, also 51,5 Stunden vor dem Kickoff, sollen die Arbeiten beginnen. Die Helfer bekommen dafür einen Stundenlohn von 20 US-Dollar (18,39 Euro).

Zudem stellen die Bills einen beheizten Pausenraum zur Verfügung, sodass sich die Freiwilligen aufwärmen können.

Buffalo befindet sich schon seit mehreren Tagen in einem Schnee-Chaos. In der vergangenen Woche musste das Playoff-Spiel gegen die Pittsburgh Steelers (31:17) um einen Tag verschoben werden. Auch in diesem Fall halfen Unterstützer dabei, das Stadion vom Schnee zu befreien.