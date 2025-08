NFL: Antonio Gates schreibt mit Aufnahme in die Pro Football Hall of Fame Geschichte

Antonio Gates wird in die Pro Football Hall of Fame der NFL aufgenommen und schreibt damit Geschichte.

Von Franziska Wendler

Antonio Gates hat Geschichte geschrieben. Der 45-Jährige wurde am Samstag als erster Spieler, der nie College Football gespielt hat, in die Pro Football Hall of Fame der NFL aufgenommen.

Nach 16 Spielzeiten bei den San Diego bzw. Los Angeles Chargers mit 116 Touchdowns, acht Pro-Bowl-Teilnahmen und drei All-Pro-Nominierungen ist er nun mit einer Büste in der Hall of Fame in Canton, Ohio vertreten.

Gates hatte während seiner College-Zeit noch erfolgreich Basketball gespielt, konnte von den Scouts der NBA aber auf keiner Spielpositon richtig eingeordnet werden, weshalb er NFL-Scouts ein Probetraining anbot.

Obwohl er während seiner Zeit an der Universität kein Footballspiel bestritt, verkündeten insgesamt 19 Teams, ihn probeweise trainieren sehen zu wollen.

Am Ende landete Gates bei den Chargers, die ihn 2003 als Free Agent unter Vertrag nahmen und ihn bis 2018 beschäftigten.