In einer luxuriösen Hochzeitslocation, romantisch zwischen Knoxville und Chattanooga in Tennessee gelegen, gaben sich die beiden am Samstag das Ja-Wort.

Die Jaguars sehen in Travis Hunter einen Schlüsselspieler der Zukunft

Sorgen um die finanzielle Situation des Brautpaares muss man sich dennoch nicht machen. Hunter wird sich die Feier locker leisten können, auch wenn er seinen Rookie-Vertrag noch nicht unterzeichnet hat.

Es wird davon ausgegangen, dass die Jaguars ihm einen Arbeitsvertrag im Gesamtwert von 46,65 Millionen Dollar vorlegen werden, allein der Signing Bonus soll bei 30,6 Millionen Dollar liegen.

Die Jags sehen in Hunter einen der Schlüsselspieler für die Zukunft, sie tradeten extra hoch, um ihn an zweiter Stelle zu draften. Am College war Hunter als Wide Receiver und Cornerback aufgelaufen, auch in der NFL will ihn die Franchise aus Florida sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einsetzen.

Bei den Colorado Buffaloes spielte Hunter als Two-Way-Player so überzeugend, dass er nach der vergangenen Saison mit der Heisman-Trophy als bester College-Spieler ausgezeichnet wurde.