NFL: New York Jets könnten mit Justin Fields auf Tush Push setzen

Der 26-Jährige gilt als physisch ideal für die Short-Yardage-Situationen und Quarterback-Sneaks. Laut "ESPN" hat Fields in seiner Karriere zwölf Tush-Push-Versuche unternommen – elf davon führten zu einem First Down.

Tush Push in New York? Laut einem Bericht könnten die Jets mit Justin Fields auf den umstrittenen Spielzug setzen.

In einem Quarterback-Room mit Tyrod Taylor, Brady Cook und Adrian Martinez gilt Fields klar als Favorit auf den Starter-Posten. Head Coach Aaron Glenn könnte sich in dieser Saison am Beispiel der Philadelphia Eagles orientieren und Fields ähnlich wie Jalen Hurts gezielt in Tush-Push-Situationen einsetzen.

Den Weg dafür haben die Jets mit der Abstimmung beim Owner-Meeting schon mal geebnet. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich das mit dem jungen Quarterback auch auf dem Feld umsetzen lässt.