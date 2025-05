NFL: Minnesota Vikings loben Quarterback J.J. McCarthy als "Anführer"

Die Minnesota Vikings sind mit der Entwicklung ihres jungen Quarterbacks J. J. McCarthy zufrieden.

J. J. McCarthy steht für die Zukunft der Minnesota Vikings. Der Quarterback wurde beim NFL Draft 2024 an Position zehn gepickt. Sein NFL-Debüt steht allerdings noch aus.

Nach dem beeindruckenden Preseason-Auftakt gegen die Las Vegas Raiders, bei dem er zwei Touchdown-Pässe warf, berichtete er über Schmerzen im Training. Dabei wurde festgestellt, dass er sich den Meniskus im rechten Knie vollständig gerissen hatte. Die Folge war das Saison-Aus.

Routinier Sam Darnold hatte McCarthy in der vergangenen Saison gut vertreten. Die Vikings qualifizierten sich mit einer 14:3-Bilanz für die Playoffs, ehe sie in der Wild-Card-Runde an den Los Angeles Rams scheiterten. Darnold ist mittlerweile zu den Seattle Seahawks abgewandert. Die Zukunft in Minnesota wird dem 22-jährigen McCarthy gehören. Körperlich soll er bereits bei 100 Prozent sein.