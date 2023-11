Carolina Panthers: Bryce Young als First Overall Pick war kein Fehler - ein Kommentar

Hat Carolina etwa den falschen Spieler verpflichtet? Die Antwort ist Nein. Zum einen, weil es für ein Fazit noch viel zu früh ist, und zum anderen, weil man die bisherigen Leistungen des jungen Passers in Relation setzen muss.

Die Frustration ist mittlerweile groß und auch die Kritik am jungen Quarterback und an der Wahl der Franchise, ihn an erster Stelle zu draften, wird immer lauter.

Young zeigte dabei mal wieder eine unauffällige bis unterdurchschnittliche Leistung und brachte 21 von 38 Pässen für 185 Yards ohne einen einzigen Touchdown - aber auch ohne Interception - an.

Es ist gerade einmal ein gutes halbes Jahr her, dass die Carolina Panthers mit dem ersten Pick im Draft 2023 in Form von Quarterback Bryce Young ihren Hoffnungsträger der Zukunft verpflichtet haben.

Die Carolina Panthers sind mit das schlechteste Team der Liga. Dennoch ist die Kritik an der Wahl von Quarterback Bryce Young als First Overall Pick völlig überzogen - ein Kommentar.

Stroud ist aktuell einer, wenn nicht DER Shootingstar der Liga, und klopft mit seinen Texans zurecht an den Playoff-Plätzen an. Von derartigen Leistungen und Höhenflügen kann Young derzeit nur träumen.

Dies wird noch deutlicher, wenn man ihn mit Positionskollege C.J. Stroud vergleicht, der im April nur einen Pick später zu den Houston Texans ging und dessen Situation kaum unterschiedlicher ausfallen könnte: 2.270 Passing Yards, 14 Passing Touchdowns und nur eine einzige Interception in sieben Spielen. Dazu der Galaauftritt mit 470 Passing Yards und fünf Passing-TDs sowie keinem Pick in Woche neun beim Sieg über die Tampa Bay Buccaneers.

Blickt man rein auf die Statistiken, bleibt der 22-Jährige mit mageren 1.560 Passing Yards, acht Passing Touchdowns und sieben Interceptions in acht Spielen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Platz 1: Philadelphia Eagles (1) Nach drei Wochen in Folge, in denen der Spitzenreiter des ran Power Rankings verlor, konnten die Philadelphia Eagles den Fluch brechen. Gegen die Dallas Cowboys machten sie es spannend, hielten aber in der Defense stand. Jalen Hurts erzielte drei Touchdowns, musste aber zum Schock der anwesenden Eagles-Fans ein Mal humpelnd vom Platz. Ob ihn das in Zukunft beeinträchtigt?

Platz 2: Baltimore Ravens (2) Um ein Haar hätten wir die Baltimore Ravens nach der 37:3-Schelle, die sie den Seahawks verpasst haben, auf Platz eins gesetzt. Es bleibt aber bei Rang zwei, weil man das Gefühl nicht los wird, dass noch mehr in Lamar Jackson steckt. Gegen die Seahawks war er an keinem Touchdown beteiligt. Vielleicht hebt er sich das ja nur für die Playoffs auf...

Platz 3: Kansas City Chiefs (4) Ähnlich wie den Bengals damals geben wir den Kansas City Chiefs den Benefit of the doubt. Auch beim 21:14 gegen die Dolphins in Frankfurt sah die Offense von Patrick Mahomes nicht aus, wie man sie kennt. Zum zweiten Mal in Folge gelang kein Punkt nach der Pause! Ein Glück ist diese Defense eine Top-Einheit, sonst wären die Chiefs irgendwo fünf bis sechs Plätze tiefer.

Platz 4: Cincinnati Bengals (7) Unser ran -Prakti ist mehr als froh, dass die Cincinnati Bengals das in sie gesetzte Vertrauen endlich zurückzahlen. Gegen die Buffalo Bills gewannen die Bengals überlegen mit 24:18. Joe Burrow sieht wieder ganz wie der Alte aus und auf die Defense war ohnehin schon immer Verlass. Dass Cincinnati zurück in Form ist, dürfte dem Rest der AFC nicht gefallen.

Platz 5: Jacksonville Jaguars (7) Es könnte ein ran -Novum sein, ohne eigenes Zutun zwei Plätze im Power Ranking aufzusteigen. Aber uns fehlen die Argumente, um die Jacksonville Jaguars derzeit außerhalb der Top 5 zu packen. Die Defense lässt kaum Punkte zu und vom Gefühl her liefert die Offense, wenn sie zu liefern hat. Auch wenn das statistisch nicht die Creme de la Creme ist.

Platz 6: Miami Dolphins (3) Katerstimmung bei den Miami Dolphins nach dem Frankfurt-Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Zum dritten Mal ging es gegen ein Team mit mehr Siegen als Niederlagen, zum dritten Mal gab es eine Pleite. Nur in Halbzeit zwei waren die Dolphins anwesend, das reicht aber nicht, um den schwächelnden Titelverteidiger zu stürzen.

Platz 7: Detroit Lions (6) Apropos Bye Week, die hatten auch die Detroit Lions. In der mussten sie mit ansehen, wie sowohl die Minnesota Vikings als auch die Green Bay Packers Siege einfuhren. Panik bedeutet das in Motor City jedoch noch nicht, bei zwei Siegen Vorsprung. Als nächstes geht es zu den Los Angeles Chargers.

Platz 8: San Francisco 49er (9) In Santa Clara war Wundenlecken angesagt in der Bye Week. Drei Niederlagen in Folge, das kannte man nur noch aus Zeiten von C.J. Beathard und Brian Hoyer. Rauf geht es, weil die "Niners", so Gott will, ein paar ihrer angeschlagenen Spieler zurückbekommen werden.

Platz 9: Dallas Cowboys (8) Endlich, möchte man als Cowboys-Fan sagen. Endlich hat sich die Offense auch mal entschieden, an einem Spiel teilzunehmen. Dak Prescott lieferte beim 23:28 gegen die Philadelphia Eagles statistisch eine tolle Vorstellung, beging aber zwei kritische Fehler: Nicht nur versiebte er unnötig die 2-pt-Conversion, auch warf er beim letzten Play den Ball vor die Endzone anstatt rein.

Platz 12: Buffalo Bills (10) In den vergangenen Wochen haben wir uns oft gefragt, was die Buffalo Bills sind. Die Antwort ist: ein Team, das stetig schlechter wird und effektiv zwei Plays von einer Bilanz von 2-6 entfernt ist. Das Laufspiel funktioniert nicht, die Defense offenbart (auch verletzungsbedingt) Löcher und der einzige Top-Receiver ist Stefon Diggs. In einer geladenen AFC ist das zu wenig.

Platz 13: Houston Texans (16) So langsam gehen uns die Superlative für C.J. Stroud aus. Der Rookie legte nicht nur 39 Punkte gegen eine solide bis gute Defense der Buccaneers auf, sondern auch fünf Touchdowns und 470 Yards bei über 70 Prozent angekommener Bälle. Das Voting, wer Offensive Rookie of the Year wird, kann man eigentlich schon zumachen. Unsere Stimme hätte er jedenfalls.

Platz 14: Seattle Seahawks (11) Gerade als die Fans der Seattle Seahawks dachten, dass sie ein Top-Team vor sich haben, wurden sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit 3:37 gingen die "Hawks" bei den Baltimore Ravens baden. Ja, sie sind nicht die ersten, denen das passiert. Aber trotzdem warf diese Leistung eine Menge Fragen auf. Kein Passspiel, kein Laufspiel, so gewinnt man nicht.

Platz 15: New Orleans Saints (15) Die New Orleans Saints lösten die Pflichtaufgabe gegen die Chicago Bears und siegten mit 24:17. Allerdings hatte eine eigentlich starke Defense ihre liebe Mühe und Not mit der Bears-Offense. Die spielte nämlich völlig frei auf. Am Ende gewannen die Saints trotzdem, dank dreier Interceptions der Defense natürlich.

Platz 16: Minnesota Vikings (17) Die heldenhafteste Leistung des 9. Spieltags geht zweifelsfrei an Joshua Dobbs. Eigentlich hatten wir die Vikings prophylaktisch schon runtergesetzt, daher soll das hier eine Entschuldigung an Dobbs sein. Nicht nur nahm er sein Team auf den metaphorischen Rücken, sondern zeigte auch Qualitäten als Quarterback. Eine einwandfreie Leistung!

Platz 17: Pittsburgh Steelers (19) Kenny Pickett ist ein Phänomen. Nicht etwa, weil er so unglaublich gut ist. Sondern weil er regelmäßig drei Quarter Football zum Abgewöhnen spielt, nur um dann im Schlussviertel zum Helden zu werden. gegen die Tennessee Titans lieferte er bereits den achten (!) Game Winning Drive seiner Karriere. Wie die Steelers fünf Siege holten, weiß wohl keiner. Aber sie haben sie.

Platz 18: New York Jets (14) Als man gerade den Eindruck bekam, dass Zach Wilson so etwas wie ein NFL-Quarterback sein könnte, zeigte er sich wieder von seiner schlechtesten Seite. Gegen die Los Angeles Chargers (6:27) schraubte er keinen Touchdown-Drive zusammen, stattdessen fumblete er drei Mal. Zur Erinnerung: Die Chargers waren die schwächste Passverteidigung der gesamten Liga.

Platz 19: Denver Broncos (20) Die Denver Broncos haben in Woche neun nichts gemacht, weil sie eine Bye Week hatten. Das heißt auch, sie haben nichts falsch gemacht! In Colorado zehrt man noch immer vom hochverdienten Heimsieg gegen Kansas City. Ob das nur eine Eintagsfliege war oder Sean Payton nun tatsächlich das Ruder rumgerissen hat, zeigt sich in Woche zehn gegen die Buffalo Bills.

Platz 20: Indianapolis Colts (24) Die Indianapolis Colts fuhren einen ungefährdeten Arbeitssieg bei den Carolina Panthers ein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vor allem Cornerback Kenny Moore glänzte, weil er zwei Touchdowns via Pick Six scorte. Als nächstes kommt die Minshew-Mania nach Frankfurt.

Platz 21: Tennessee Titans (21) Dass Will Levis gegen die Pittsburgh Steelers nicht noch einmal so steil gehen kann wie bei seinem Debüt, war erwartbar. Dennoch: Der Rookie zeigte eine gute Vorstellung, auch wenn das Passer Rating von knapp über 66 diese These nicht stützt. Was das Rating nämlich nicht erfasst, ist, wie einfach Levis schwierige Würfe aussehen lässt. Er ist Tennessees Zukunft.

Platz 22: Washington Commanders (25) Früher war es quasi unmöglich, dass ein gegnerischer Quarterback in Foxborough über 300 Yards wirft. Was heutzutage öfter vorkommt, ist aber immer noch bemerkenswert. Sam Howell und seine Washington Commanders sammelten insgesamt sogar fast 450 Yards Total Offense an - da verzeihen wir bei einem Sieg auch die dumme Interception in der Endzone kurz vor der Pause.

Platz 23: Green Bay Packers (26) Nach vier Niederlagen in Folge schafften die Green Bay Packers mal wieder einen Sieg. Im heimischen Lambeau Field gelang ein 20:3 gegen harmlose LA Rams. Allerdings war das gegen ersatzgeschwächte Gäste auch mehr oder weniger ein Pflichtsieg. Bei einer Niederlage hätten die Alarmglocken bis nach Michigan geschrillt - so ist es erstmal halbwegs ruhig in Green Bay.

Platz 24: Tampa Bay Buccaneers (23) Man kann Baker Mayfield und seiner Offense der Tampa Bay Buccaneers nicht vorwerfen, zu wenig getan zu haben. Das 37:39 bei den Houston Texans geht auf die Kappe der Defense. Die dritte Pleite in Folge für die Bucs, deren absolutes oberes Limit in dieser Saison wohl das Erreichen der Wild-Card-Runde ist.

Platz 25: Atlanta Falcons (22) Apropos peinlich - eine peinliche Vorstellung zeigte eine eigentlich starke Defense der Atlanta Falcons. Bei allem Kredit, den man Joshua Dobbs und seinen heroischen Heldentaten geben muss: Man kann nicht in den Minnesota Vikings gegen ein Team verlieren, geschweige denn einen Game Winning Drive zulassen, dessen Quarterback seine Mitspieler nicht beim Namen kennt.

Platz 26: Las Vegas Raiders (28) Der erste Sieger des Spieltags findet sich auf Rang 26 wieder. Die Las Vegas Raiders dominierten die New York Giants nach Belieben und gewannen am Ende 30:6. Ist das der Anti-Josh-McDaniels-Effekt? Das wird sich zeigen. Nur zwei Plätze hoch geht es übrigens, weil alles andere als ein Sieg gegen bemitleidenswerte Giants peinlich gewesen wäre.

Platz 27: Los Angeles Rams (18) Ein Mal ist kein Mal, aber zwei Mal ist ein Mal zu viel - nach der zweiten Klatsche in Folge müssen wir die Los Angeles Rams abstrafen. Dem peinlichen 20:43 bei den Dallas Cowboys folgte ein genau so schwaches 3:20 bei den Green Bay Packers. Wenn man es schafft, dass die Packers nach einer kompetenten Offense aussehen, dann ist es fünf vor zwölf.

Platz 28: Chicago Bears (29) Dass Tyson Bagent nochmal zu einem Star-Quarterback avanciert, ist eher unwahrscheinlich. Was man jedoch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er sein Herz auf dem Platz lässt. Beim 17:24 bei den New Orleans Saints war er der starken Defense der Saints am Ende nicht gewachsen (drei Interceptions), allerdings verlangte er ihr alles ab. Belohnung: Es geht einen Platz nach oben.

Platz 29: New England Patriots (27) Die New England Patriots wollten im Duell mit den Washington Commanders eigentlich den zweiten Heimsieg holen. Am Ende verloren sie jedoch auch gegen Washington - mit 17:20. Während die Defense 325 Yards von Sam Howell zuließ, unterlief Mac Jones im letzten Drive eine Interception, obwohl er den Ball eigentlich perfekt platzierte. Es kommt alles zusammen derzeit.

Platz 31: New York Giant (30) Falls ihr es noch nicht wusstet: Tommy DeVito, Backup vom Backup von Daniel Jones, ist kein guter Quarterback. Und falls ihr es euch nicht schon gedacht habt: Die Saison der New York Giants ist gelaufen. Dafür hätte es die 6:30-Pleite bei den Las Vegas Raiders und den tragischen Kreuzbandriss von Jones noch nicht einmal gebraucht.

NFL Power Ranking vor Week 10 Mehr als die Hälfte der NFL-Saison ist nun hinter uns. Während die LA Rams so verzweifelt sind, dass sie Carson Wentz holen, sind die Indianapolis Colts rechtzeitig für den Trip nach Deutschland in Bestform. Wir präsentieren: das ran Power Ranking vor Spieltag Nummer zehn.

Young hingegen muss einem schon fast leidtun. Die Offensive Line der Panthers hat sich bisher arg schwer getan, ihren Playmaker konsequent zu schützen (29 Sacks in acht Spielen). Und auch die Neuzugänge in der Free Agency für die Offense - abgesehen von Routinier Adam Thielen - um Running Back Miles Sanders und Tight End Hayden Hurst sind bisher keine großen Verstärkungen.

Bei den Texans findet dieser mit DeMeco Ryans einen der Top-Favoriten auf den Titel als Coach of the Year sowie eine gut funktionierende Mannschaft vor, die im Draft neben Stroud mit Erstrunden-Linebacker Will Anderson Jr. und Wide Receiver Tank Dell (Drittrundenpick) weitere Volltreffer landen konnte, die von Woche zu Woche immer besser werden.

Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Panthers sich bei ihrer Wahl verspekuliert haben, wie es immer mehr US-Medien bereits orakeln. Denn was bei der Bewertung häufig vernachlässigt wird, ist die Tatsache, dass die Vorzeichen für Stroud schlichtweg komplett andere sind.

Carolina Panthers müssen für Bryce Young schleunigst aufrüsten

Nicht erst zur Saisonmitte wird immer deutlicher: Die Entscheidungsträger in Carolina haben neben dem teuren Trade für Young schlicht und ergreifend zu viele Fehler gemacht.

Denn auch ein Stroud würde in dieser maroden Panthers-Mannschaft mit gefühlt mehr Baustellen als Hoffnungsschimmern derzeit mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mal im Ansatz so gut performen wie in Houston.

Es liegt nun an der Franchise, die richtigen Lehren aus der Saison zu ziehen und Young dann im Sommer einen besseren Supporting Cast an die Seite zu stellen. Dies dürfte aber gar nicht so einfach werden, da etwa der eigene Erstrundenpick im Draft 2024 im Trade nach oben für den Quarterback ebenfalls nach Chicago wanderte.

Ausreden lässt man in Carolina aber ohnehin nicht zu, wo der ungeduldige Owner David Trepper bereits seit Jahren erfolglos versucht, einen Super Bowl Contender aufzubauen und von einer Dynastie, wie einst die New England Patriots sie hatten, träumt.