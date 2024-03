NFL - Atlanta Falcons: Neuzugang Kirk Cousins wechselt Trikotnummer

In einer Pressekonferenz bot Cousins seinem neuen Teamkameraden sogar an, ihn für einen Nummerntausch zu bezahlen oder zu spenden. "Ich habe die Nummer acht seit der High School getragen. Wenn du die Nummer behalten willst, ist das in Ordnung, kein Problem. Ich möchte einfach ein guter Teamkollege sein", so der Spielmacher weiter.

Pitts habe die Anfrage mit Humor verstanden. Laut Cousins antwortete seine neue Offensivwaffe nur: "Ich möchte nur jedes Team angespielt werden." Zu einem Wechsel kam es trotzdem nicht.