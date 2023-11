Was vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre, ist heute absolut wahrscheinlich: Bill Belichick verlässt die New England Patriots.

Newton sieht "zweite Chance" für Belichick bei den Panthers

Auf seinem eigenen YouTube-Kanal sprach Newton von Insider-Wissen, das er haben will. "Nach dem, was ich so weiß, will David Tepper (Besitzer der Panthers, Anm. d. Red.) Bill Belichick haben", versichert der MVP von 2015. "Die Möglichkeit ist da und es wäre eine Win-Win-Win-Win-Situation."

Die Patriots hätten einen Neustart, genau wie die Carolina Panthers und Tepper, der bereits sechs Head Coaches seit seiner Übernahme im Jahr 2019 verbrannt hat. Auch für Belichick wäre es laut Newton eine Chance, sich außerhalb von New England zu beweisen.