Sean Taylor war einst bei den Washington Redskins auf dem Weg zum Top-Safety, ehe er aus dem Leben gerissen wurde. Fast 20 Jahre später will sein Bruder Gabe Taylor das Erbe fortführen.

Sean Taylor hatte eine große NFL-Karriere vor sich. Im Jahr 2004 wurde er von den damaligen Washington Redskins an fünfter Stelle gedraftet und entwickelte sich fortan zu einem der besten Safeties der Liga.

Doch im Jahr 2007 endete sein Leben auf tragische Weise, als Einbrecher ihn in seinem Haus erschossen. Taylor wurde nur 24 Jahre alt. 18 Jahre später will nun Seans jüngerer Bruder Gabriel Taylor an das unvollendete Erbe anknüpfen.

Taylor wurde vom alten Team seines Bruders, die heute Commanders heißen, zum Rookie Minicamp eingeladen. Eine Entscheidung, die in der Familie für große Emotionen sorgte.

"Es bedeutet alles. Mein Vater sagte: 'Ich will, dass du ein Commander wirst. Ich will so sehr, dass du ein Commander wirst.' Ich wollte auch unbedingt hierherkommen", sagte er am Rande des Camps. "Nach dem Draft habe ich gebetet, und ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen."