Trey Lance galt einmal als eines der größten Quarterback-Talente der NFL . Die San Francisco wählten ihn beim NFL Draft 2021 an Position 3. Doch der 24-Jährige wurde den Erwartungen bislang nie gerecht. Sein Vertrag als Backup bei den Dallas Cowboys ist ausgelaufen. Nun könnte ihn sein Weg in die Canadian Football League (CFL) führen.

2021 war Trey Lance noch der Nummer-3-Pick des NFL-Draft. Nun könnte ihm ein Wechsel in die Canadian Football League bevorstehen.

Das Wichtigste in Kürze

Der Passgeber wurde laut Medienberichten auf die Verhandlungsliste der Saskatchewan Roughriders gesetzt. Die Saskatchewan Roughriders hätten das exklusive Recht, einen Vertrag mit Lance auszuhandeln, sollte er sich entscheiden, seine Karriere in der CFL fortzusetzen.

Auch sein Vater spielte für die Roughriders

Damit würde sich der Familienkreis schließen: Sein Vater, Carlton Lance, spielte 1993 als Cornerback für die Roughriders. Trey gab bislang allerdings noch nicht bekannt, wie seine Zukunft aussehen könnte.

Lance bekam in vier NFL-Spielzeiten mit den 49ers und den Cowboys lediglich 143 Passversuche zustande. 2022 gewann er in San Francisco den internen Konkurrenzkampf gegen Jimmy Garoppolo, kam aber nur in zwei Spielen zum Einsatz, bevor er sich eine Knöchelverletzung zuzog. Diese war gleichbedeutend mit dem Saisonaus.

2023 wurde er für einen Viertrunden-Draftpick nach Dallas getradet, weil die 49ers auf Brock Purdy setzten. Er war bei den Cowboys meist ein Backup in der dritten Reihe hinter Dak Prescott und Cooper Rush. In Dallas kam Lance viermal zum Einsatz und war einmal Starter.

Es ist sehr fraglich, ob er jemals wieder in der NFL auflaufen wird.