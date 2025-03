NFL: Vikings-Quarterback J.J. McCarthy nach Knieverletzung "bei 100 Prozent"

Nach seiner schweren Knieverletzung will J.J. McCarthy mit einem Jahr Verspätung seinen Durchbruch bei den Minnesota Vikings schaffen.

von Daniel Kugler

J.J. McCarthy ist nach seiner schweren Knieverletzung zurück.

Zwar haben die Minnesota Vikings ihm nach eigener Aussage nach seiner verpassten Rookie-Saison in der NFL noch nicht mitgeteilt, dass er 2025 ihr Starting Quarterback sein wird.

Dennoch ist der 22-Jährige guter Dinge, sich die Rolle in der Offseason zu verdienen. In der Sendung "Up & Adams" betonte McCarthy, sein Knie sei "fantastisch".

"Ich würde sagen, ich bin wieder bei 100 Prozent. Aber ich bleibe einfach konsequent im Reha-Prozess, lasse nicht nach, bleibe diszipliniert bei all den Dingen, die draußen passieren, und stelle sicher, dass ich nicht zu viel Holz hacke oder andere lustige Sachen mache", führte der Youngster weiter aus.

McCarthy erlitt während des ersten Preseason-Spiels der Vikings einen Meniskusriss im rechten Knie und musste sich insgesamt zwei Operationen unterziehen, die ihn für den Rest des Jahres 2024 außer Gefecht setzten.